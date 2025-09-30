El ministro Komdigi inauguró miles de aldeas de Internet, dijo el vicegobernador de acuerdo con el programa PHTC de la provincia de Sumatra del Norte

VIVA – Ministro de comunicación y digitalización de la comunicación y Digital (Komdigi) Meutya Hafid inaugurado 1.194 puntos de la aldea Internet En cinco provincias. La inauguración se centró simultáneamente en la aldea de Kramat Gajah, Regencia de Deliserdang, provincia de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte), lunes (29/9/2025).

Photo Maita: Vicegobernador (Vicegobernador) de North Sumatra (North Sumatra), Surya acompañó al Ministro de Comunicación y Digital (Komdigi) de la República de Imndonesia, Meutya Hafid lanzó el Programa de Villa de Internet 2025 en Kramat Gajah Village, Distrito de Galang, Deliserdang Regency, lunes (29/9/2025).

Meutya Hafid dijo que cinco provincias que se beneficiaron de las aldeas de Internet, a saber, North Sumatra, Banten, West Java (West Java), West Nusa Tenggara (NTB) y las provincias de Lampung, que se extendieron por 20 pueblos. El número es de 1.194 puntos.

«La provincia de North Sumatra es la más beneficiosa. Hay 307 puntos dispersos en dos distritos, a saber, Deliserdang y Serdangbedagai (Sergi)», dijo Meutya.

Meutya dijo que esta aldea de Internet tiene como objetivo optimizar la realización de la banda ancha fija que solo ha alcanzado el 21%, el objetivo se basa en el RPJMN 2025-2029 del 50%. Además, continúa Meutya, también se espera que el lanzamiento de la aldea de Internet fomente el acceso económico de las personas en la aldea.

«Se espera que la asistencia de acceso a Internet del gobierno sea una fuerza impulsora para el desarrollo de la aldea. No se realice para el juego en línea, o trampa digitalmente», dijo.

Además de la infraestructura de red, el gobierno también construye recursos humanos basados ​​en digital (recursos humanos). Las empresas digitales colaborarán con las escuelas para preparar recursos humanos confiables.

«Más tarde habrá en SMK Negeri 1 Lubukpakam. Se le dará capacitación para estudiantes de ingeniería de redes. Por lo tanto, si hay una mejora o mantenimiento no es difícil encontrar RRHH nuevamente», dijo.

Mientras tanto, el vicegobernador (vicegobernador) del norte de Sumatra Surya dijo que el programa de Komdigi estaba en armonía con los mejores resultados (PHTC) de la provincia de Sumatra North Sumatra. La provincia de North Sumatra tiene un programa de digitalización para servicios públicos inteligentes que es rápido, receptivo, confiable y solutivo.

Surya dijo que el programa estaba dirigido a realizarse en enero de 2026, que llegó a 33 regencias/ciudades. Se espera que este programa aumente la eficiencia y la transparencia del gobierno, facilite el acceso a los servicios públicos y mejore la responsabilidad pública y la supervisión.

«Para tener éxito en este programa, es necesario colaborar en todas las partes, tanto en el centro, provincial, distrito/ciudad, privado y todas las partes. Invito a toda la comunidad a usar esta instalación sabrosa y productivamente. No hay más mejoras digitales», concluyó.

Presentes en el evento estuvieron regentes adjuntos de Deliserdang Lom Lom Suwondo, subdirector de Serdangbedagai Adlin Umar Yusri Tambunan, todos los líderes de OPD del gobierno regional de Sumatra/Regional, líderes de compañías de servicios digitales y otras invitaciones