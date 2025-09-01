El ministro Jokowi fue compacto para mencionar a Riza Chalid durante una manifestación caótica, ¡el jefe de la policía nacional abrió su voz!

Yakarta, Viva – Varios de ministro El gabinete rojo y blanco publicó la carga de apoyo al presidente Prabowo Subanto mientras ofende el nombre Riza Chalid El sospechoso en un caso de corrupción y lavado de dinero (TPPU).

Uno de ellos fue el Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios Abdul Kadir Karding y Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Sakti Wahyu Trenggono. El Ministro de Coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan, también tuvo tiempo de publicar, pero se fue.

Los tres publicaron el 31 de agosto de 2025, cuando la manifestación agita, algunas de ellas eran caóticas en el país. Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo Se le había preguntado sobre su respuesta sobre el puesto.

Comandante de TNI General Agus Subiyanto y Jefe de Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Cuando se le preguntó si el puesto relacionado con Riza Chalid tenía algo que ver con la reciente manifestación, afirmó Sigit, la Policía Nacional se movería en función de la evidencia en el campo.

«Sí, por supuesto, la Policía Nacional se moverá de acuerdo con las pruebas en el campo», dijo, el lunes 1 de septiembre de 2025.

 

El ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional dijo, a partir de los hechos obtenidos por los investigadores en el campo más tarde, luego los perpetradores de destrucción y caos. Solo entonces fueron retirados nuevamente buscando la destrucción y los actores del caos que se infiltraron en la manifestación. El jefe de la policía nacional enfatizó que buscaría quién financió a los perpetradores de la destrucción y el caos

«Seremos interesantes por los hechos de que podemos continuar buscando tanto a los perpetradores en el campo, el actor, que financia todo lo que encontraremos», dijo.

El propio Riza Chalid fue nombrada sospechosa en la corrupción de corrupción de corrupción del aceite de pertamina para el período 2018-2023. Sin embargo, siempre estuvo ausente del examen a pesar de que había sido llamado cuatro veces, incluso después de ser oficialmente sospechoso.

Se sospecha que lleva a cabo una gran intervención sobre la gobernanza del petróleo, incluido el plan de alquiler de la terminal de combustible en Merak. Ahora, la oficina del Fiscal General enfatizó que continuarían cazando todos los activos y personas afiliadas a Riza.

La persona en cuestión también está oficialmente sujeta al artículo de lavado de dinero (TPPU). El estado del sospechoso de TPPU ha estado vigente desde el 25 de julio de 2025. Ahora también ha sido incluido en la lista de búsqueda de People’s (DPO). La carta de determinación de DPO contra Riza Chalid salió el 19 de agosto de 2025.