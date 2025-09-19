El ministro interino de Bumn Dony Oskaria vino al palacio por la noche, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llamar a las empresas actoras (en funciones) de las empresas propiedad de estados (bumn), Dony Oskaria Al Palacio Presidencial, Central Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025 por la noche.

Dony no habló mucho sobre su llegada al palacio. Miró rápidamente mientras usaba un traje para ingresar al complejo del Palacio Presidencial.

«Estoy esperando a (el presidente) por un momento», dijo Dony a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

Cuando se le preguntó sobre su cita como Ministro interino de BumnDony simplemente asintió. Reiteró que el presidente Prabowo había estado esperando.

«Un momento que estaba esperando, un minuto», explicó.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, nombró al Viceministro de Empresas de propiedad del Estado (Bumn), Dony Oskaria como ministro de actuación (actor) de Bumn.

El nombramiento se llevó a cabo después de que Erick Thohir fue despedido honorablemente del cargo de Ministro de Bumn y fue nombrado Ministro de Jóvenes y Deportes (Mencora).

«Based on the instructions from the President and then we have also conveyed it to the relevant parties in this case the Ministry of SOEs, for the Acting Minister of SOEs appointed by the Deputy Minister of BUMN on behalf of Mr. Dony Oskaria to carry out the tasks of the executor of the task at the Ministry of SOEs,» said Minister of State Minister, Prasetyo Hadi told reporters at the Presidential Palace Complex, Central Jakarta, Friday, 19 de septiembre de 2025.

Aun así, Praseteto no ha explicado aún más lo que la consideración de Prabowo designó a Dony Oskaria como ministro interino de Bumn.