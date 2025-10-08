El Ministro Dody revisará 40.000 internados islámicos de varios pisos debido al colapso del internado islámico Al Khoziny

Jacarta – El ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo, afirmó que su partido había comenzado a realizar controles físicos a decenas de miles de personas. edificio internado islámico en toda Indonesia. Esto se produjo como resultado del derrumbe de un edificio de tres pisos en el internado islámico Al Khoziny, en Sidoarjo, Java Oriente, que mató a decenas de personas.

Dody explicó que su grupo se había mudado junto. Ministerio de Religiosos (Ministerio de Religión) para llevar a cabo inspecciones estructurales de los internados islámicos para evitar que se repita una tragedia similar.

«Sí, sí, se comprobará más tarde, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Religiosos», dijo Dody en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.



Equipo pesado ha terminado de limpiar los escombros del edificio derrumbado del internado islámico

Dody enfatizó que el proceso de verificación comenzó a principios de esta semana y abarcó todas las regiones de Indonesia.

«Está empezando, empezando a peinarse. Sí, está ahí. Está empezando a moverse a partir del lunes», dijo.

Según Dody, las inspecciones se llevan a cabo por etapas, centrándose principalmente en los edificios de dos pisos o más, que tienen un alto riesgo de colapso estructural.

«Sí, por supuesto, edificios con pisos arriba, dos y arriba, tres, cuatro y cinco», explicó.

Añadió que, aunque se llevaron a cabo inspecciones en toda Indonesia, la isla de Java y varias zonas de Sumatra fueron la principal prioridad debido al mayor número de internados islámicos.

«Todas las instrucciones provienen del Ministerio de Religión, pero la mayoría están en la isla de Java y algunas en Sumatra», dijo.

En total, según Dody, hay alrededor de 40.000 internados islámicos cuyas condiciones de construcción serán inspeccionadas en el marco del programa.



El coche de Mercy quedó destrozado bajo los escombros del internado islámico Al Khoziny

Esta medida del gobierno es una continuación de la tragedia del colapso de un edificio de tres pisos en el internado islámico Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, que mató a 67 personas e hirió a otras 104.