El Ministro del Interior y Kadin discutieron el empoderamiento de las MIPYME para apoyar el crecimiento económico regional

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian recibió una visita de trabajo del Presidente (Ketum) de la Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia Anindya Novyan Bakrie en la sede del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, jueves (21/08/2025). La reunión discutió el apoyo de Kadin al empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) así como las cooperativas, incluida su participación en programas de prioridad del gobierno, como la implementación de alimentos nutritivos libres (MBG).

En esa ocasión, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó el papel estratégico de las MIPYME en el mantenimiento de la estabilidad económica nacional y el crecimiento. Dijo que cuando se propagó Pandemi Covid-19, el sector de MIPYME pudo mantener el crecimiento económico en la región para continuar creciendo positivamente.

«Covid dio una lección en uno de los puntos en que las MIPYS fueron la columna vertebral [perekonomian]»Dijo.

El Ministro del Interior ejemplificó la condición de la provincia especial de Yogyakarta (bricolaje) que continuó registrando un crecimiento económico positivo en medio de la pandemia gracias al fuerte apoyo del sector MIPYME. De hecho, en el mismo período, muchas otras regiones en realidad disminuyeron incluso menos.

La práctica confirma que el empoderamiento de las MIPYME es importante para aumentar los ingresos originales regionales (PAD). Por lo tanto, la capacidad fiscal regional no solo dependerá de los fondos de transferencia central. Esto debe ser una preocupación porque no unas pocas regiones cuyas fuentes fiscales todavía están dominadas por fondos de transferencia central. Según él, el Gobierno Regional (PEMDA) debe ser creativo para aumentar el PAD, uno de los cuales es apoyando el rendimiento de las MIPYME.

Además de las MIPYME, el gobierno regional también debe aprovechar el papel de las empresas regionales de propiedad (BUMD) para mover la economía local. En la actualidad, el Ministerio del Interior está tratando de optimizar el papel de BUMD para tener un impacto positivo en la economía regional. El empoderamiento requiere el apoyo de muchas partes, una de las cuales es Kadin cuya red se extiende en varias regiones.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó la importancia del liderazgo de los jefes regionales que tienen un espíritu empresarial para poder leer oportunidades y posibles fuentes de ingresos regionales. La facilidad de la política de licencia comercial también debe aplicarse para revivir el ecosistema del mundo empresarial. Él cree que este paso puede aumentar el crecimiento económico en la región.

«Las áreas avanzadas son áreas cuyos semariones viven», explicó.