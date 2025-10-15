El Ministro del Interior, Tito, revela sanciones para los internados islámicos: los edificios que no tienen PBG: ¡pueden ser demolidos!

Jacarta – Ministro del Interior (Ministro del Interior), Tito Karnavian dijo que la tragedia del derrumbe del edificio en el internado islámico Al Khoziny fue un recordatorio para que todas las partes cumplan con las reglas principales para los permisos de construcción llamados aprobación de construcción (PBG).

Lea también: Cak Imin revela que muchos internados islámicos no quieren aceptar ayuda, incluido el internado islámico Gus Dur



Las reglas de este PBG ocurren no sólo para internado islámico. Esto está regulado en la Ley número 28 de 2022 sobre Edificaciones, Ley número 6 de 2023 sobre Creación de Empleo incluyendo regulaciones gubernamentales (PP).

«También hay una serie de PP, PP número 16 de 2021, PP número 28 de 2025 sobre licencias basadas en riesgos», dijo Tito en la Oficina del Ministerio de Coordinación para el Empoderamiento de la Comunidad en el centro de Yakarta citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: KPI detiene el programa ‘Xpose Uncensored’ de Trans7 porque acosaba a los Kiai y a los internados islámicos



Tito explicó, habrá sanciones si el internado islámico no tiene PBG. A partir de la administración, advertencias escritas a demolición.

«Existen sanciones reales y están explicadas en las normas vigentes. Estas incluyen testigos administrativos, advertencias escritas para quienes construyen no según las especificaciones y ninguna aprobación de construcción», dijo.

Lea también: El Ministro Coordinador Cak Imin revela las tres direcciones de Prabowo hacia los internados islámicos debido a la tragedia de Al Khoziny



«A partir de una advertencia por escrito, luego se puede incluso detener temporalmente, sin probar su idoneidad, incluso hasta el punto de ser desmantelado. Demolición, si se declara no apto y será peligroso», continuó.

Tito también dijo que no se debe malinterpretar el tema de la imposición de sanciones. Si se imponen sanciones, no significa que el gobierno quiera obstaculizar el aprendizaje en los internados islámicos.

«Por lo tanto, en nuestra opinión, este mecanismo de seguimiento debe mejorarse en el futuro, no para obstaculizar el proceso educativo, y mucho menos los internados islámicos, sino para garantizar que la infraestructura existente en la educación de los internados islámicos sea realmente apropiada y su seguridad esté garantizada», dijo Tito.

También pidió a los funcionarios pertinentes que no dudaran a la hora de proporcionar PBG a los internados islámicos. Porque cree que a veces los gobiernos locales se muestran reacios a todo lo relacionado con los internados islámicos.

«Bueno, aquí vemos que el incidente de ayer, tal vez necesitemos quejarnos, ser una llamada de atención. Tal vez de amigos del gobierno regional, tal vez estén dispuestos a ir a las madrasas, internados islámicos, para recordarles que, de hecho, el papel del gobierno regional no es sólo promover, sino también supervisar», dijo Tito.