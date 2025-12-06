El Ministro del Interior, Tito, explica las oportunidades para que Indonesia acelere y se convierta en un país desarrollado

Jacarta – Ministro del Interior (Ministro del Interior) Mahoma Tito Karnavian revelado oportunidad Indonesia podrá dar el salto a convertirse países desarrollados. Esta opinión se basa en el cambio del paradigma global del realismo al liberalismo y el constructivismo.

Aparte de eso, esta creencia también está influenciada por la experiencia del Ministro del Interior cuando fue testigo de cómo instituciones mundiales creíbles como el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostraban optimismo sobre el gran potencial de Indonesia.

«Esto es lo que llamamos Indonesia dorada, donde Indonesia puede convertirse en un país desarrollado, como Alemania hoy, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur e incluso Singapur», dijo el Ministro del Interior mientras asistía a la Conferencia 1.0 de la Alianza de Asociaciones de Antiguos Alumnos (AAA): Conectando la experiencia global con las oportunidades indonesias en el Wisma Danantara Indonesia Hall, citado el sábado 6 de diciembre de 2025.

Según el Ministro del Interior, el cambio de paradigma hacia el constructivismo anima a los países a utilizar instrumentos no militares para dominar a otros países. Estos instrumentos incluyen la tecnología, la economía y la sociocultura. Este aspecto, explicó el Ministro del Interior, es en realidad una gran oportunidad para que Indonesia se desarrolle más rápido que otros países del mundo.

Además, se considera que Indonesia tiene cuatro capitales principales para poder dar el salto y convertirse en un país desarrollado. Este capital incluye el tamaño de la fuerza laboral, el tamaño del territorio, la abundancia de recursos naturales y la ubicación geográfica estratégica.

«Todos somos conscientes de que Indonesia es un país rico en minerales y también en términos de tierras fértiles, tierras situadas en un clima tropical donde podemos producir y plantar los 12 meses del año», añadió el Ministro del Interior.

Añadió que otro potencial es el crecimiento de la población de Indonesia, que ahora está dominada por la fuerza laboral productiva. Esta situación es diferente de la de otros países en los que predominan grupos de edad no productivos. En este contexto, el Ministro del Interior alienta a optimizar el potencial de la fuerza laboral productiva de Indonesia a través de oportunidades de estudio en el extranjero, especialmente en países con sistemas educativos superiores.

«Los recursos humanos son la clave de la educación. La clave es enviar becas de generación en generación», añadió.

El Ministro del Interior citó medidas similares adoptadas por China, que envió a su generación joven a cursar estudios superiores en el extranjero. Cuando regresaron, el país experimentó un rápido progreso.