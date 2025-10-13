El Ministro del Interior, Tito, espera que la provincia de Papua del TP PKK optimice el desempeño y realice cambios

Jacarta – El Ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, espera que las filas del Equipo de Movilización para el Bienestar y el Empoderamiento de la Familia (TP PKK) La provincia de Papua puede optimizar el rendimiento y realizar cambios. Según él, estos esfuerzos son importantes para estimular el bienestar de la población de Papúa.

«Especialmente aquellos relacionados con el PKK, el bienestar familiar. Todavía hay muchas personas que se quedan atrás allí, lo cual es difícil», dijo el Ministro del Interior durante la inauguración de la presidencia del TP PKK y del Equipo de Desarrollo de Puestos de Servicio Integrado (Posyandu) Provincia de Papúa en el edificio Sasana Bhakti Praja (SBP), sede del Ministerio del Interior (Kemendagri), Yakarta, lunes (13/10/2025).

Destacó que todavía hay muchos niños en Papúa que necesitan acceder a una vida digna. Por lo tanto, se necesitan con urgencia varias implementaciones del programa de trabajo TP PKK de la provincia de Papúa. El Ministro del Interior pidió específicamente al Gobernador de Papúa, Mathius Fakhiri, que apoye al TP PKK a través de programas de trabajo que involucren a agencias relacionadas, como las de educación y salud.

Estas agencias pueden colaborar con TP PKK para mejorar la calidad de vida del pueblo papú. Aparte de eso, los programas de trabajo también pueden centrarse en el suministro de alimentos, que sigue siendo un desafío en la zona.

«Entonces, si podemos hacerlo, hay seis Posyandu [bidang Standar Pelayanan Minimal]pero si puedes hacer una sola cosa, la educación [atau] «La salud es buena», añadió.

El problema que aún queda por resolver en Papúa es la lucha contra los casos de tuberculosis (TB). En consonancia con esto, se pidió al Equipo de Desarrollo de Posyandu de la provincia de Papua que desempeñara un papel en la reducción de la tasa de prevalencia de la tuberculosis. Además, la vacuna contra la tuberculosis ya está disponible, por lo que el papel de los cuadros del TP PKK y Posyandu en Papúa es importante y urgente.

El Ministro del Interior también pidió que se optimice la colaboración intersectorial entre el Gobierno Provincial de Papúa, TP PKK y Posyandu. Además de ser beneficioso para la sociedad, este esfuerzo también se considera un paso noble. En esa ocasión, el Ministro del Interior aconsejó al Presidente del TP PKK Provincia de Papúa que siguiera mejorando la coordinación con las filas del TP PKK a nivel de distrito/ciudad en la Provincia de Papúa. De esta manera, el programa de trabajo podrá implementarse de manera adecuada y completa.