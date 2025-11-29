El Ministro del Interior, Tito, analiza el desastre de las inundaciones en Aceh y presta atención a los daños a la infraestructura pública

Aceh, LARGA VIDA – El ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, inspeccionó varios puntos de desastre por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las regencias de Pidie y Pidie Jaya, Aceh, el sábado (29/11/2025). El Ministro del Interior prestó atención a una serie de infraestructuras públicas dañadas y a la reparación de la red eléctrica.

En su declaración, el Ministro del Interior expresó su más sentido pésame por el incidente ocurrido en la zona. Enfatizó que el gobierno central junto con los gobiernos provinciales y distritales continúan trabajando rápidamente para enfrentar el impacto del desastre y satisfacer las necesidades de la comunidad. Esto incluye esfuerzos para mejorar la red eléctrica, que es una de las preocupaciones del gobierno, además de la ayuda alimentaria.

El Ministro del Interior, Tito, analiza el desastre de las inundaciones en Aceh

Explicó que había inspeccionado varias zonas afectadas, incluidos campos de refugiados e infraestructuras dañadas. Uno de ellos es el puente nacional que quedó cortado en Pidie Jaya Regency. El puente es un vínculo entre Aceh y Medan. También se produjo un deslizamiento de tierra alrededor del puente.

«Esta vez llegamos a este punto (el puente nacional roto) porque se trata de una infraestructura muy importante, es decir, el puente nacional, la carretera nacional que conecta Banda Aceh con Medan, y vimos el estado del puente en estado derrumbado, cortado. Luego también hubo deslizamientos de tierra a izquierda y derecha», dijo el Ministro del Interior en Aceh, el sábado (29/11/2025).

Esta situación provocó interrupciones en el transporte desde Banda Aceh a Medan y viceversa. Esta condición, además de afectar la movilidad de las personas, también dificulta la distribución de bienes.

«Esperamos que con todas las fuerzas existentes, que han sido movilizadas por los gobiernos distrital, provincial y luego central, todo avance rápidamente para poder restablecer la situación y también ayudar a las víctimas afectadas», esperó.

El Ministro del Interior también pidió a los jefes regionales que enumeraran los puentes dañados, especialmente aquellos utilizados por muchos estudiantes en su camino a la escuela. Estos datos son necesarios como referencia para que el gobierno realice mejoras. Destacó que el presidente Prabowo Subianto prestó atención al puente que da acceso a los estudiantes a la escuela.

Mientras tanto, el regente de Pidie Jaya, Sibral Malasyi, expresó su agradecimiento al Ministro del Interior y a los funcionarios gubernamentales que estuvieron presentes y brindaron apoyo directo. Destacó que la situación sobre el terreno exige un manejo acelerado, especialmente en el puente Meureudu que forma parte de la carretera nacional.