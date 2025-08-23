El Ministro del Interior recibió una visita al presidente de los Baznas, discutiendo el progreso de la distribución de la asistencia humanitaria palestina y el país.

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian recibió una visita del presidente de la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) Ri Noor Achmad y su personal en la Oficina del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, viernes (22/08/2025). Ambos discutieron el trabajo y el papel de los baznas en la canalización de la asistencia humanitaria, incluso en Palestina hace algún tiempo.

La reunión fue cálida y llena de parentesco. Además, también se discutió sobre la asistencia humanitaria que los baznas intensificaron continuamente. Uno de ellos está en el sector de la salud a través de una ambulancia marina propiedad de Baznas. El barco es parte de los Baznas Healthy Healthy Health Services para llegar a áreas remotas.

El Ministro del Interior también escuchó la explicación de las filas de Baznas con respecto al uso del barco para apoyar los servicios de salud en la zona fronteriza. Con esta instalación, se espera que se puedan ayudar los servicios de maternidad para las madres en las zonas fronterizas. A través de este esfuerzo, se cree que las tasas de mortalidad materna e infantil se suprimen gracias al acceso rápido y confiable de la salud.

Durante la reunión, el Ministro de Asuntos Interiores también apoyó el esfuerzo de colaboración entre Baznas y la Agencia Nacional de Gestión Fronteriza (Bnpp). Se espera que el esfuerzo pueda garantizar los servicios humanitarios y la asistencia en la región fronteriza.

Por otro lado, también discutió ambas prácticas regionales que han logrado optimizar el papel de Zakat para ayudar a los problemas sociales. Uno de ellos ocurrió en la regencia de Ciamis, que se consideró como evidencia clara del fortalecimiento del sistema Zakat al nivel de la aldea. Respondiendo a esto, el Ministro de Asuntos del Interior dio la bienvenida si el gobierno regional (PEMDA) implementa un paso similar. Por lo tanto, los problemas sociales se pueden resolver de manera integral a través del papel de Baznas y el gobierno regional.

«[Pemda] Puede asociarse con Baznas para ayudar a los problemas en el área «, dijo el Ministro del Interior.

También asistió a la reunión el Director General (Dirjen) del Ministerio de Administración de Asuntos Interiantes (ADWIL) del Ministerio del Interior Safrizal ZA, Secretario de BNPP Makhruzi Rahman, así como varios otros funcionarios relacionados del Ministerio de Asuntos de Interior y Baznas.