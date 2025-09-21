El Ministro del Interior permite que los jefes regionales regresen al extranjero, pero asegúrese de que el área esté segura

Baño, vivir – Ministro del Interior Tito karnavian permitir Jefe de distrito así como el aparato civil estatal (ASN) que desean viajar a extranjeroEspecialmente para fines del tratamiento, porque la situación en el país ha mejorado.

«Este es un retraso en la partida en el extranjero ayer lo hice debido a una situación vulnerable, pero ahora si quieres ir al extranjero por toda la zona, me aseguraré de estar seguro», dijo Tito en una reunión de coordinación del gobierno en Sumatra en la ciudad de Batam, las islas Riau, el domingo.



Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Muhammad Tito Karnavian

Tito afirmó que la concesión de permisos se considerará a los jefes regionales que desean viajar al extranjero para recibir tratamiento o viajes oficiales, asegurando el área en una situación segura.

«Y eso es para el servicio (de viaje), para el tratamiento bien (mayo) «, dijo.

En línea con eso, el jefe del Centro de Información del Ministerio del Interior, Benny Irawan, explicó Ministro de Asuntos Interiores Había pedido a la cabeza regional que no fuera el área cuando la condición era vulnerable a una ola de manifestaciones que ocurrieron del 25 al 29 de agosto de 2025.

Dijo que las manifestaciones ocurrieron en casi todas las regiones en 35 provincias en el país, pero no todos los caos ocurrieron, algunos estaban bajo control de forma segura.

«Anteriormente él (Ministro de Asuntos Interiores) dijo, porque las condiciones habían mejorado, si hubiera funcionarios en las regiones o ASN que llevaban a cabo sus deberes en el extranjero, especialmente para el tratamiento médico, se consideraría que se permitiría», dijo Benny.

Benny agregó, el Ministro del Interior realizó una visita especial de trabajo a Batam para asistir a las actividades de la reunión de consolidación en el evento Kahmi como orador clave el sábado (9/20), luego continuó la reunión de coordinación del gobierno en Sumatra, domingo (21/9).

«Esta reunión de coordinación se celebró en varias regiones, hoy se celebró en Sumatra, a la que asistieron todas las provincias en Sumatra», dijo Benny.

En la reunión de coordinación, dijo, el Ministro del Interior dio varias dirección a los jefes regionales en Sumatra, primero relacionado con la situación regional de seguridad y orden, luego relacionado con la gestión fiscal regional. (Hormiga)