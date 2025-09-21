El Ministro del Interior invita a Kahmi a convertirse en un motor de cambio a Indonesia EMAS 2045

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian invitó al Cuerpo de Alumnos de la Asociación de Estudiantes Islámicos (Kahmi) Continuar contribuyendo a construir la nación, especialmente en ideales acogedores Indonesia Gold 2045. Según él, Kahmi tiene un gran potencial porque reúne a los cuadros y ex alumnos de HMI que se han extendido en varias líneas, incluidos el gobierno, el parlamento e instituciones estratégicas.

Afirmó que la visión de Kahmi desde el principio no fue solo para el beneficio del Islam, sino más bien que contribuye al progreso de una nación plural.

«Eso significa que Kahmi reconoce el pluralismo a pesar de respirar en la transmisión de valores islámicos», dijo el Ministro de Asuntos Interiores mientras asistía a la Reunión de Asuntos Sociales Regionales de Kahmi en Swiss-Belhotel Harbor Bay Batam, Islas Riau (Islas Riau), sábado (10/20/2025).

En sus comentarios, el Ministro del Interior también expresó su optimismo de la proyección de Indonesia para ser una de las fuerzas económicas más grandes del mundo en 2045. Esto se refiere al estudio de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estima que Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en un país con una gran economía. Sin embargo, enfatizó que la oportunidad solo se podía lograr si Indonesia podía administrar adecuadamente los recursos humanos (recursos humanos) y los recursos naturales (SDA).

«Nuestro problema es cómo manejar nuestros recursos humanos para que sean educados, capacitados, saludables, para que nos convierta en una fuerza laboral productiva para que luchemos contra el retraso en el retraso, luchando contra la TB (tuberculosis), [membuat] Programa MBG (alimentación nutritiva gratuita) «, explicó.

El Ministro de Asuntos Interiores también destacó los desafíos globales, incluida la competencia entre países que ahora tienen lugar más en el ámbito de la economía, la cultura y la tecnología. Citó el dominio de la popular cultura estadounidense y coreana que pudo influir en la generación más joven en todo el mundo. Por lo tanto, alentó a Indonesia a fortalecer la identidad cultural al tiempo que aumentó la competitividad de la economía basada en la producción.

«La batalla más dura e importante para dominar en este momento es una batalla económica, que es fuerte en su economía que ganará», dijo.

El Ministro del Interior expresó un gran aprecio a Kahmi, que había sido un foro para los líderes de la nación. Esperaba que Kahmi permaneciera constantemente dando a luz ideas y acciones concretas para la realización de Indonesia EMAS 2045.

«Las organizaciones que realmente pueden convertirse en una fuerza impulsora pueden incluso ser un agente de cambio de cambio para nuestra nación hacia la nación que está avanzada, Indonesia Gold 2045», dijo.

Además, el Ministro del Interior también aludió a una de las aspiraciones de los participantes relacionados con el mecanismo propuesto de la elección regional de la cabeza (Pilkada) a través del DPRD. El artículo 18 párrafo (4) de la Constitución (Constitución) de 1945 solo establece que el gobernador, el regente y el alcalde son elegidos democráticamente, sin detallar si el pueblo debe ser directamente por el pueblo o a través del DPRD.

«Solo desde el aspecto legal, hemos visto que los puntos son las aspiraciones de los amigos de Kahmi en Sumatra antes para el jefe regional elegido por el DPRD para no entrar en conflicto con la Constitución», explicó.

También estaba presente en la reunión el Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes II, así como el Coordinador del Consejo Nacional de Kahmi Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Viceministro de Transmigración Viva Yoga Mauladi, Viceministro de Religión Muhammad Syafi’i, Gobernador de las Islas Riacas Ansar Ahmad, y otros funcionarios relacionados.