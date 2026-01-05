El Ministro del Interior garantiza que las existencias de arroz para las zonas de desastre de Sumatra estén seguras hasta por 6 meses

Jacarta – Ministro del Interior (Ministro del Interior) Muhammad Tito Karnavian garantiza reservas de arroz para las zonas afectadas desastrea saber, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Acehseguro durante los próximos seis meses.

El Ministro del Interior dijo que había confirmado directamente a Bulog la disponibilidad de este stock.

«Yo mismo he comprobado directamente en el almacén de Lhokseumawe, para Lhokseumawe, Bireuen y el norte de Aceh hay 28.000 toneladas. Suficiente para nueve meses allí», dijo Tito en su declaración en Yakarta, según informó EntreLunes 5 de enero de 2026.



Inundaciones posteriores en Aceh Tamiang.

Esta explicación fue transmitida por el Ministro del Interior al equipo de medios después de la ceremonia de apertura del equipo del grupo de trabajo del Ministerio del Interior (Kemendagri) en el contexto de la aceleración de la activación del gobierno y los servicios públicos después del desastre de Aceh en el complejo de oficinas de Aceh Tamiang Regency, Aceh.

Sin embargo, dijo que el desafío es cómo distribuir las existencias de arroz en las zonas de desastre, especialmente en las de difícil acceso.

Tito también transmitió el compromiso del gobierno de restaurar inmediatamente el sector agrícola en las zonas afectadas, incluida Aceh.

Además, uno de los programas prioritarios del gobierno es la autosuficiencia alimentaria, por lo que el sector agrícola es una preocupación importante.

«Bueno, él (el Ministro de Agricultura) ha creado un programa para reactivar los campos de arroz existentes, para que sean normales e incluso puedan optimizarse», dijo.

Por otro lado, el Ministro del Interior también mencionó la asistencia a las personas cuyas viviendas sufrieron daños, ya sean leves, moderados o graves.

Pidió a los jefes regionales que preparen de inmediato datos sobre las comunidades afectadas como referencia para el gobierno en la distribución de ayuda.

El Ministro del Interior dijo que el gobierno había preparado diversas ayudas para las personas cuyas viviendas se vieron afectadas.

Por ejemplo, las personas con casas ligeramente dañadas recibirán asistencia de 15 millones de IDR y de 30 millones de IDR moderadamente dañadas. Mientras tanto, las personas cuyas casas sufrieron graves daños, incluidas las que se perdieron, serán reemplazadas por el gobierno en forma de viviendas permanentes (huntap).

El gobierno también está preparando otras ayudas, como Fondos de Espera para la Vivienda (DTH) durante el proceso de desarrollo de viviendas.



Hizo un llamamiento a los jefes regionales para que utilicen el papel de los jefes de aldea o keuchik en el proceso de recopilación de datos para que pueda llevarse a cabo rápidamente.