El Ministro del Interior ganó el premio por el apoyo del Programa de Vivienda Pública

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian recibió otorgar Sobre la conmemoración del Día Nacional de la Vivienda (Hermas) en 2025 en el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Wisma Mandiri, Yakarta, lunes (8/25/2025). El premio fue otorgado como una forma de aprecio por su apoyo y contribución para alentar el desarrollo de áreas de vivienda y asentamiento para las personas.

Se considera que el Ministro del Interior juega un papel importante en la presentación de políticas pro-personas en el sector de la vivienda. Uno de los pasos concretos iniciados por el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) es la eliminación de la tarifa de adquisición para los derechos de tierra y construcción (BPHTB) del 5 por ciento al 0 por ciento específicamente para personas de bajos ingresos (MBR). Además, el Ministerio de Asuntos Interiores también alentó a MBR a ser liberado de los gravámenes de retribución de aprobación del edificio (PBG), un avance que nunca se había aplicado previamente en Indonesia.

La política está en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto, que quiere que el programa de vivienda esté más a favor de la gente. En este caso, el Ministro de Asuntos del Interior juega un papel activo en el puente de la colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas (Kemenpu), el Ministerio de PKP, así como otras partes interesadas, para que la política pueda implementarse de manera efectiva en las regiones.

El apoyo del Ministro del Interior para el Programa de Vivienda también se mostró a través de su participación directa en el campo. Uno de ellos fue visto en las 2.200 unidades de plan de desarrollo Casa En la provincia de las montañas de Papua, que es la orden directa del presidente para el ministro de PKP, Maruarar Sirait.

El Ministro de Asuntos Interiores del Interior brindó un apoyo total para el programa al presidir una reunión de coordinación (reunión de coordinación) para el apoyo de seguimiento de la dirección del presidente en Wamena, Jayawijaya Regency, Papua Mountains, martes (2/1/2025). El programa incluye 2,000 unidades de vivienda para la comunidad y 200 unidades para los líderes tradicionales, como una manifestación tangible de las alineaciones del gobierno para mejorar el bienestar de la comunidad montañosa de Papúa.

«Llegamos a Wamena junto con el Ministro de PKP para llevar a cabo las órdenes del Presidente para construir 2.200 casas en las montañas de Papua. 2.000 para la comunidad y 200 para los líderes habituales o líderes comunitarios», dijo el Ministro de Asuntos Interiores al equipo de medios después de liderar la reunión de coordinación en ese momento.

The award ceremony was also attended by a number of high -ranking state officials, including the Chairperson of the Task Force (Task Force) of Hashim Djojohadikusumo Housing, Chairman of the Indonesian House of Representatives Commission V, Minister of State Apparatus and Bureaucratic Reform Agency (PANRB) (LKPP) Hendrar Prihadi, Deputy Chief of the Indonesian National Police (Wakapolri) Komjen Dedi Praseteto, así como otras partes relacionadas.

A través de este premio, se espera que la sinergia entre la institución sea más fuerte al apoyar el programa prioritario del presidente Prabowo Subianto en el sector de la vivienda. Se cree que estos esfuerzos amplían el acceso público a residencias decentes, asequibles y justas.