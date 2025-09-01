El Ministro del Interior es testigo de la entrega de la casa a la familia del difunto Affan Kurniawan

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian fue testigo de primera mano la rendición Casa Para la familia del fallecido Affan kurniawan En el complejo Pesona Kahuripan 10, distrito de Cileungsi, Bogor Regency, West Java, lunes (1/9/2025). La presencia del Ministro de Asuntos Interiores como una representación del gobierno para cumplir con los ideales del difunto que quería dar una casa a su madre.

En sus comentarios, el Ministro del Interior expresó una profunda tristeza por la muerte de Affan Kurniawan. Afirmó que este desastre fue un dolor que nunca se esperaba, mientras que esperaba que eventos similares no se repitan más adelante.

«Todos lamentamos la muerte de nuestros hermanos, nuestra hermana, el difunto affan Kurniawan. Este es un incidente que no queremos», dijo.

Explicó el Ministro del Interior, la rendición de la casa era una forma de atención del presidente Prabowo Subianto a la familia del difunto. El presidente asignó directamente al Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait para preparar una residencia de acuerdo con la elección de la madre del difunto, como una forma de cumplir con los ideales de affan.

«El Ministro de Vivienda inmediatamente se movió rápidamente para encontrar varias alternativas y fue elegido por su amada madre», explicó.

Además, el Ministro del Interior invitó a la comunidad a rezar para que los fallecidos obtuvieran el mejor lugar del lado de Dios Todopoderoso.

«Ojalá la muerte del difunto Syahid y Husnul Khotimah, perdonó todos los pecados, mientras que en el mundo, y luego se les da el mejor lugar a la vista de Allah Swt. Todos estamos afligidos, padres, hermanos menores», dijo.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó que el Gobierno también aseguró el proceso de aplicación de la ley para el caso de que el fallecido se estaba ejecutando de manera transparente.

«Todos nosotros, el jefe de la policía nacional lo haremos abiertamente de manera transparente», dijo.

En esta ocasión, el ministro de PKP, Maruarar Sirait, entregó la llave de la casa directamente a la madre del fallecido, Erlina, mientras pronunciaba saludos y oraciones del presidente Prabowo Subianto.

«Señora, en nombre de mi país, presento la llave, señora, espero que pueda ser una casa en la que viven la madre y la familia», dijo Maruarar.

También enfatizó el compromiso del gobierno de defender la justicia para el fallecido y la familia.

«Él (el presidente) prometió que Keadilan debe estar confiado con transparencia y rápidamente», agregó.

Antes de la ceremonia de sumisión, la familia del fallecido fue invitada a recorrer el gerente de vivienda para ver el área circundante. Después de eso, expresaron su disposición a vivir en la casa elegida. La casa tiene un área de tierra de 60 metros cuadrados con un edificio que mide 30 metros cuadrados.

The house key handover was also attended by Deputy Chief of Staff of the Presidential Muhammad Qodari, Commissioner of the Public Housing Savings Management Agency (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, a number of high -leadership officials and Pratama, the scope of the ministries/institutions, the Director of the Pesona Kahuripan Housing Angga Budi Kusuma, and the Cileungsi Sub -Encectora del distrito Adi Henryana.

De la familia, estaba el padre del difunto, Zulkifli, y la madre de la difunta, Erlina y su familia.