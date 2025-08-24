El Ministro del Interior enfatiza la importancia de la integridad en la realización de tareas

VIVA -Minister de Asuntos del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian le pidió a todo su personal que compilara un programa que realmente tuviera un impacto real en la comunidad. Transmitió el mensaje en la cima del 80 aniversario del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) En el palacio del Palacio Anak, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Yakarta, domingo (8/24/2025).

En sus comentarios, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó que el programa que solo podía realizarse si se manejara por defender integridad. Por lo tanto, enfatizó que la integridad debe ser la base principal para todos los empleados del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Gestión Fronteriza (BNPP) en la implementación de tarea.

Este valor, continuó el Ministro del Interior, debe transmitirse al nivel más bajo para que cada programa y uso del presupuesto sea realmente efectivo y eficiente.

«¿Cómo se puede utilizar el presupuesto existente de la manera más eficiente posible, de la manera más efectiva posible? No se simulen. Cree programas que puedan tener un impacto directo [kepada masyarakat]»Dijo el Ministro del Interior.

El Ministro del Interior también recordó la importancia de la solidez de todo el Ministerio del Interior. Él compara el Ministerio del Interior como una tienda de campaña que proporciona protección, estatus social y honor para todos los miembros. Para que la tienda permanezca resistente, entonces todo en ella debe apoyarse mutuamente y no causar problemas.

«Porque esta carpa que ahora vemos, lo que sentimos, nos proporciona un refugio», explicó.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó la cantidad de responsabilidad del Ministerio del Interior para fomentar y supervisar el funcionamiento del gobierno regional. Él dijo que Indonesia con 38 provincias, 98 ciudades y 416 distritos tenían una complejidad muy alta para que requiera trabajo duro y colaboración.

«Fellow, nosotros, como eje del gobierno, colaboramos para ayudar a todos los demás ministerios/instituciones relacionadas con los gobiernos locales. Todos nuestros programas están apoyando relacionados con los gobiernos locales», explicó.

El Ministro del Interior también comparó su experiencia mientras se desempeñaba como jefe de la Policía Nacional de Indonesia (Kapolri). Según él, aunque en ese momento lideró a 450 mil personas, el alcance de la tarea se centró más en los aspectos de seguridad. Mientras que como el Ministro de Asuntos Interiores, los problemas enfrentados son mucho más diversos, que van desde la pobreza, el trabajo, los impuestos, los gravámenes hasta las fronteras regionales.

Finalmente, el Ministro del Interior reiteró que la integridad es la clave principal para que el Ministerio del Interior siga siendo firme y pueda beneficiar a la comunidad. Pidió a todos los rangos que transmitieran estos valores en cada tarea.

«Una vez más ordené solo ese. Por favor, aumente y transmita la integridad de los colegas», dijo.