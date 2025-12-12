El Ministro del Interior emite SE para regiones especiales y reglamentos sobre asistencia financiera a presupuestos para desastres

Jacarta – El Ministro del Interior, Muhammad Tito Karnavian, emitió la carta circular (SE) número 900.1.1/9772/SJ sobre el uso de la ayuda. Gobierno Asistencia financiera del centro y del gobierno Área y cambios presupuestarios en la APBD regional Desastre.

Lea también: Exalumnos de la Academia de Policía de 2015 viajaron 3 horas y cientos de kilómetros para distribuir ayuda a Aceh Tamiang



En la carta, Ministro del Interior Enfatizó que la asistencia financiera de los gobiernos central y regional se puede utilizar para satisfacer necesidades básicas, servicios de salud y educación, así como instalaciones e infraestructura básicas.



Condición del aire de la situación del desastre por inundaciones en Aceh Tamiang, Aceh. Foto : ENTRE FOTOS/Syifa Yulinnas

Lea también: El Ministro de Agricultura Amran agradece la colaboración del TNI y la Policía en la entrega de ayuda en caso de desastre a Sumatra



Según la información obtenida en Yakarta el viernes, la carta también detalla varias necesidades que incluyen estos tres componentes.

«Refugio temporal y refugio, como tiendas de campaña, lonas, colchones, cuerdas», escribió el Ministro del Interior sobre una de las instalaciones e infraestructuras básicas a las que deben prestar atención las zonas afectadas por desastres.

Lea también: El Ministro de la Aldea, Yandri, libera a los jefes de las aldeas para que utilicen los fondos de las aldeas para manejar los impactos del desastre



La carta dirigida a los jefes regionales de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental fue firmada por el Ministro del Interior el jueves 11 de diciembre de 2025.

La SE brinda orientación a los gobiernos regionales afectados por desastres sobre el uso de la asistencia financiera del gobierno central y otros gobiernos regionales.

Además, la carta también regula el mecanismo de transferencia presupuestaria en la APBD para acelerar la gestión de desastres.

Esta SE se emitió para garantizar que el apoyo presupuestario pueda utilizarse de manera inmediata, adecuada, responsable y de acuerdo con las necesidades en el terreno.

Además, para los gobiernos regionales que aún están determinando las condiciones de respuesta a la emergencia, el uso de la ayuda puede presupuestarse para Gastos Inesperados (BTT) a través de cobros directos con una serie de etapas reguladas en la carta.



Condiciones actuales e impactos tras el desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Padang

Cuando finaliza la condición de respuesta de emergencia, el uso de la asistencia del gobierno central y otros gobiernos regionales se presupuesta para las Unidades de Trabajo Regionales (SKPD) correspondientes, de acuerdo con sus competencias para programas, actividades y subactividades, así como con los códigos de cuenta de gastos relacionados con las etapas reguladas en la carta. (Hormiga)