El Ministro del Interior dice que se distribuirán 106.000 prendas nuevas a las víctimas del desastre de Sumatra

Jacarta – El Ministro del Interior, Tito Karnavian, dijo que se han vendido hasta 106 mil piezas. ropa sólo se distribuirá a los residentes afectados desastre inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas de Sumatra y Aceh.

Esta asistencia provino de empresas textiles de Indonesia que expresaron su voluntad de ayudar. víctima desastre.

Así lo transmitió Tito luego de asistir a la Reunión de Coordinación a Nivel Ministerial y Jefes de Instituciones de la República de Indonesia en Yakarta, el sábado 20 de diciembre de 2025.

El helicóptero Caracal de la Fuerza Aérea de Indonesia aterriza con ayuda en el centro de Aceh

«Al principio pensamos que lo rechazaríamos, no, nos dio ropa nueva. La cantidad de ropa nueva fue de 101 mil. Luego en segundo lugar vino otra empresa, esta no era para exportación, sino para uso interno. También donó 5.000, entre ellas 2.000 mantas. Entonces, el total es 106 mil», dijo Tito.

Ministro del Interior Dijo que había visitado varios campos de refugiados y fue testigo de primera mano de las terribles condiciones de los residentes, especialmente en lo que respecta a las necesidades de ropa.

Muchos residentes tuvieron que evacuar sólo con la ropa que llevaban porque su ropa y otras pertenencias fueron arrastradas por la inundación o sumergidas en el barro.

«Muchas personas en los campos de refugiados carecen de ropa. Bueno, mientras tanto en otros lugares, en Yakarta, Java y otros, hay muchas empresas (de ropa)», dijo.

El Ministro del Interior explicó que algunas de las empresas textiles que brindan asistencia están ubicadas en Zonas Económicas Especiales (KEK), por lo que el uso de sus productos debe cumplir con las regulaciones aduaneras y comerciales aplicables.

Sin embargo, el Ministro del Interior enfatizó que las leyes y reglamentos prevén excepciones para fines de gestión de desastres.

«Pero está en la ley que si es para fines de desastre, eso está permitido. Está permitido y no está sujeto a impuestos o derechos de aduana, siempre que haya una solicitud de una agencia gubernamental. En segundo lugar, debe obtener la aprobación del Ministro de Finanzas cq la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales y el Ministerio de Comercio», dijo Tito.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visita el puesto de refugiados en Agam Regency

De los resultados de las comunicaciones con varias empresas, el Ministro del Interior recibió una respuesta muy positiva. Al menos dos empresas manifestaron inmediatamente su disposición, mientras que otras también se mostraron dispuestas a enviar ayuda.

Tito explicó que la distribución de la ayuda para ropa se llevó a cabo en etapas teniendo en cuenta las condiciones en el campo, incluso a Aceh Tamiang, Aceh del Norte y Aceh del Este con asignaciones ajustadas. (Hormiga)