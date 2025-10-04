El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, visitará a Bastar el sábado







El ministro del Interior de la Unión Que shah Está programado para visitar la región bastaria de Chhattisgarh el sábado. Amit Shah, durante su visita a Bastar, participará en una serie de programas cultural y estratégicamente significativos.

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, la visita del ministro del Interior, Amit Shah, se produce en respuesta a una invitación extendida por el miembro local del Parlamento, el Presidente del Comité Bastar Dussehra y los líderes tribales conocidos como Manjhis.

Tras las solicitudes de los líderes de Chhattisgarh, el viceministro principal y el ministro del Interior de ChhattisgarhVijay Sharma, confirmó el itinerario de Shah.

También destacaron que el ministro del Interior, Amit Shah, también estará comprometido con las tradiciones tribales y las festividades regionales para dar una iniciativa alentadora en todo el estado.

Como parte de las celebraciones de Bastar Dussehra, Amit Shah asistirá a Muria Darbar, una reunión tradicional del Consejo Tribal, donde cenará con los venerados sacerdotes tribales, incluidos Manjhi, Gayta y Perma, informados por IANS.

Este gesto simbólico subraya el alcance del gobierno a las comunidades indígenas y su reconocimiento de su patrimonio cultural.

Después de Muria Darbar, se espera que Shah visite el Swadeshi Mela, una feria en Jagdalpur que muestra artesanías locales, productos indígenas y artes tradicionales.

Se anticipa que la presencia del ministro del Interior Shah en el Mela impulsará la moral entre los artesanos locales y promover la economía autosuficiente de la región.

Además de los compromisos culturales, la visita del Ministro del Interior de la Unión también significa importancia estratégica. Además de comprometerse con la gente y los líderes locales, Amit Shah también está programado para celebrar una reunión de alto nivel con funcionarios de la fuerza de seguridad estacionado en Bastar.

La discusión del Ministro del Interior, Amit Shah, con las fuerzas de seguridad se centrará en el progreso realizado para contrarrestar la violencia naxal y la hoja de ruta para erradicar la insurgencia, según IANS.

Mientras destacaba la visita de Amit Shah a Chhattisgarh, el Diputado CM Sharma dijo que «el gobierno ha establecido un objetivo ambicioso para resolver el problema de Naxalite para el 31 de marzo de 2026. La visita se ve como una combinación de solidaridad cultural y supervisión administrativa, reflejando el doble enfoque del Centro en el también con el bienestar tribal y la seguridad nacional».

Con Bastar como una región históricamente sensible debido a la actividad naxal, se espera que la presencia del ministro del Interior Amit Shah refuerce el compromiso del gobierno con la paz, el desarrollo y la gobernanza inclusiva.

(Con insumos de IANS)





