El Ministro del Interior apoya programas de educación especialista en médico a través de la cooperación con RSUD

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian expresó su apoyo al fortalecimiento del Programa de Educación Especialista médico (PPDS) a través de la cooperación con hospitales generales regionales (HOSPITAL). El Ministro de Asuntos del Interior transmitió el apoyo al reunirse con el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Dictativetek) Brian Yuliarto en la Oficina del Ministerio de Educación y Cultura, Yakarta, el miércoles (1/10/2025).

PPDS es uno de los mejores programas de resultados rápidos (PHTC), que es la prioridad del presidente Prabowo Subianto. El gobierno presentó este programa para aumentar la disponibilidad de trabajadores de salud de calidad en toda Indonesia.

En su implementación, PPDS se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Educación Superior en colaboración con el hospital, incluido RSUD. Hasta ahora, se observa que varios hospitales han firmado un acuerdo como hospital docente junto con el Ministerio de Educación y TendisAdekek a través de varias universidades. La cooperación fue facilitada por el Ministerio de Salud con el pleno apoyo del gobierno regional (PEMDA).

El Ministro del Interior explicó, en la reunión, los dictados entregaron dos propuestas importantes. Primero, la necesidad de garantizar que el RSUD pueda designarse como un hospital docente para la Facultad de Medicina que aún no tiene su propio hospital. Respondiendo a esto, el Ministro de Asuntos Interiores enfatizó que la preparación de su partido era hacer un seguimiento a través de un decreto conjunto (SKB) de tres ministros, a saber, el Ministro de Asuntos Interiores, el diccionario y el Ministro de Salud.

La segunda propuesta está relacionada con la mejora de la calidad del Hospital Regional de Jayapura para poder brindar comodidad laboral para los médicos, incluidos los médicos especialistas en PPDS. Según el Ministro del Interior, la mejora es importante para que los servicios a la comunidad puedan ser más óptimos.

Además, el Foro también discutió la necesidad de una política de eliminar los costos que se habían cobrado RSUD a posibles médicos especialistas que fueron aprendices. La carga de costos se considera bastante onerosa, por lo que la eliminación apoyará la calidad de los servicios hospitalarios.

«Esto será seguido por una circular (SE) del Ministro del Interior», explicó el Ministro del Interior.

Por otro lado, el Ministro de Asuntos del Interior también alentó al Ministerio de Educación a ampliar el acceso a la educación superior en la región de Papua. El desarrollo planificado de universidades en Wamena (montañas de Papua) y Nabire (Central Papua) se considera importante para fortalecer la oportunidad para la gente de Papua para obtener educación superior.

Durante la reunión, el dictado fue acompañado por el Director General (Dirjen) de la educación superior Khairul Munadi, personal especial del Ministro de Gobierno y responsabilidad del Tjitjik Sri Tjahjandarie, así como el coordinador del equipo de estudio de educación médica Tri Hanggono. Mientras tanto, el Ministro del Interior estuvo presente con el Secretario General (Secretario General) Ministerio del Interior Tomsi Tohir y Director General de Desarrollo Regional de Desarrollo Regional (Bangda) Restuardy Daud.