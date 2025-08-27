El Ministro del Interior afirma que la estabilidad del precio de los alimentos es la principal prioridad del gobierno

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó la importancia de mantener la estabilidad precio de alimentos. Esto está en línea con los deseos del presidente Prabowo Subianto para realizar la auto -asumencia alimentaria. Además, la comunidad también quiere que los problemas alimentarios se conviertan en atención del gobierno.

Afirmó que el presidente Prabowo Subianto prestó gran atención a la seguridad alimentaria. De hecho, en varias ocasiones, el presidente enfatizó que el programa más principal era la autosuficiencia alimentaria.

«De hecho, él (el presidente) traduce nuestro país, un país independiente, un país independiente de la comida. La existencia de fuerzas alimentarias que pueden apoyar a su propia gente», dijo el Ministro de Asuntos Interiores al abrir el movimiento de comida barata en el Ex-MTQ Tugu Religi Plataran, Ciudad de Kendari, Sudeste de Sulawesi, martes (8/26/2025).

Añadió el Ministro de Asuntos Interiores, el compromiso del gobierno en mantener la seguridad alimentaria se observó al aumentar la producción. arroz Nacional en 2024-2025 que hizo existencias en Bullog alcanzó más de 4 millones de toneladas. Sin embargo, el Ministro de Asuntos Interiores recordó que el problema de la estabilidad de los precios permanece enfocado, considerando que la comida es una necesidad básica que no se puede posponer.

Por lo tanto, enfatizó la importancia de mantener la inflación para permanecer bajo control en el rango de 1.5 a 3.5 por ciento. Según él, este número es un punto equilibrado que beneficia tanto a los consumidores como a los productores.

«Esta cifra es un número que los consumidores divertidos y los fabricantes divertidos», dijo.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior destaca la dinámica de los precios de varios productos que deben intervenir, como Cayenne Pepper, Cebe y Rice. El gobierno, dijo, había asignado a Bulog y la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) para distribuir 1.3 millones de toneladas de arroz de las acciones de Bulog hasta diciembre de 2025.

El Ministro del Interior también alentó al Gobierno Regional (PEMDA) a ser más activo en el monitoreo de los precios de los alimentos. Sugirió que la coordinación intensiva a través de foros como el grupo WhatsApp seguido del jefe de las agencias relevantes, para informar regularmente el desarrollo de los precios de los productos básicos. Entonces también es necesario celebrar una reunión de rutina para discutir soluciones a varios problemas alimentarios encontrados.

«Pero si el área no se controlará si si el piloto automático no hay esfuerzo. No hay esfuerzo para leer, tener datos y no hay esfuerzo para intervenir. Sí, es el piloto automático», dijo.