El ministro del gabinete, Vishwas Sarang, critica a Rahul Gandhi sobre Reemarks de Colombia







Slamamando al líder de Lok Sabha de las declaraciones de la oposición en Colombia, Madhya Pradesh El ministro del gabinete, Vishvas Sarang, salió azotando a Rahul Gandhi. Sarang destacó que el comentario de Rahul Gandhi una vez más mostró su infantilismo.

Según ANI, el ministro de Madhya Pradesh, Sarang, también acusó al líder del Congreso de empañar el honor de la nación en suelo extranjero, enfatizando que equivale a traición.

Vishwas Sarang, mientras hablaba con los medios de comunicación, afirmó que «Rahul Gandhi una vez más ha mostrado su infantilismo. Viajando al extranjero y empañando el honor de la nación de esta manera equivale a la traición. Rahul se olvida de que cuando va al extranjero y da entrevistas como líder de la oposición, debe recordar que es porque esta democracia y sistema se ha convertido en el líder de la oposición. Tiempo «, según lo citado por Ani.

Sarang enfatizó además que el líder del Congreso hornea su pan político en la India, y con la misma mala intención, empaña el honor y la dignidad de la nación en suelo extranjero también.

«Creo que Rahul Gandhi debería renunciar a este infantilismo. La forma en que ha comentado sobre el BJP y el RSS, parece olvidar que el gobierno de BJP siempre ha mejorado el orgullo y el prestigio del país … RSS es una organización tan no política que siempre ha levantado el honor de la nación. Rahul Gandhi no sabe la verdad; Solo hablas cosas con guión. No se puede imaginar la contribución de RSS para la nación antes y después de la independencia «, agregó el ministro, según ANI.

Vihswas Sarang afirmó además que «Rahul Gandhi debería mostrar cierta madurez, y los comentarios infundados que hace sobre India mientras en el extranjero viene en la categoría de traición».

Anteriormente, mientras hablaba en un evento en la Universidad de EIA de Colombia, Rahul Gandhi dio un golpe al gobierno de Narendra Modi.

Rahul Gandhi afirmó que el mayor desafío que India es presenciar es el ataque a su democracia.

Gandhi dijo: «India tiene fuertes capacidades en áreas como la ingeniería y la atención médica, por lo que soy muy optimista sobre el país. Pero al mismo tiempo, también hay fallas en la estructura que India tiene que corregir. El mayor desafío es el ataque a la democracia en la India».

El líder del Congreso argumentó que el sistema democrático sigue siendo crucial para la diversidad, permitiendo que prosperen diferentes tradiciones, costumbres e ideas, incluidas las creencias religiosas. Sin embargo, agregó, el sistema democrático en India está bajo ataque, que es un «riesgo importante» o amenaza.

El líder de la oposición de Lok Sabha, Rahul Gandhi, también atacó el RSS-BJP Duo, diciendo que «cobardía» estaba en el corazón de su ideología.

Afirmó: «Esta es la naturaleza de BJP-RSS. Si notas una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, dijo:` China es mucho más poderosa que nosotros. ¿Cómo puedo pelear con ellos? « En el corazón de la ideología es cobardía «, según lo citado por Ani.

(Con entradas de ANI)





