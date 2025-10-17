El Ministro de Transporte Jonan fue despedido por rechazar el proyecto Whoosh, los expertos en transporte dicen que el Estado ha perdido

Jacarta – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, MD Mahfuddestacando el proyecto Coche rápido Yakarta-Bandung (KCJB) o lo que ahora se conoce con el nombre Whoosh. En el podcast de Frank Frank en el canal de YouTube de Mahfud MD Official, evaluó que el proyecto estaba lleno de irregularidades desde el inicio de la planificación hasta la financiación, lo que ahora es una carga para el Estado.

Lea también: Mahfud MD dijo que después de que Jokowi cambiara el Proyecto Whoosh de Japón a China, el interés aumentó drásticamente.



Mahfud dijo que los proyectos que inicialmente se ofrecieron a Japón bajo un esquema intergubernamental (G2G) se transfirieron a China, con intereses de préstamo mucho más altos y sobrecostos significativos.

«Al principio, el plan para el tren rápido que luego se llamó Whoosh era un acuerdo G2G (gobierno a gobierno) entre el gobierno japonés y el gobierno indonesio. Se acordó en ese momento, basándose en cálculos de expertos de UI y UGM, que podría construirse con un interés del 0,1 por ciento con Japón. De repente, después de que Japón pidió un pequeño aumento, el gobierno lo canceló y lo trasladó a China», dijo Mahfud en el canal oficial de YouTube de Mahfud MD.

Lea también: Plan De Liquidación De Deuda Del Tren Rápido De Rosan Godok Sin Causar Problemas



Explicó que el cambio de Japón a China provocó un fuerte aumento de los costos del proyecto.

«En China, el tipo de interés era del 2 por ciento. De repente, el aumento del 2 por ciento se convirtió en el 3,4 por ciento», continuó.

Lea también: Tras dos años de funcionamiento, el tren rápido Whoosh atiende a 12 millones de pasajeros





El ex presidente del Tribunal Constitucional Mahfud MD en el podcast Frankly Mahfud MD Foto : Youtube Mahfud MD Oficial

Mahfud también destacó la actitud de varios partidos que desde el principio consideraron inviable el proyecto, entre ellos el ex Ministro de Transportes. Ignacio Jonán Y experto en transporte Agús Pambagio.

Según Mahfud, Jonan había rechazado el proyecto porque pensaba que no era visible o no económicamente viable.

«Cuando quiso trasladarse a China, el Ministro de Transportes, Ignasius Jonan, declaró que no estaba de acuerdo. «Esto no es visible’dijo el señor Jonán. «El señor Jon fue despedido y reemplazado», dijo.

Añadió que, tras la destitución de Jonan, el presidente Joko Widodo convocó a Agus Pambagio para que emitiera su opinión. Según el relato de Mahfud, Agus también dijo que el proyecto tenía el potencial de dañar al país.

«El presidente (Jokowi) llamó, después de despedir a Jonan, le preguntaron: ‘Señor Agus, ¿cómo le va, señor?’ «‘Esto no es visible, es una pérdida para el país’, según Agus lo que vi», dijo Mahfud.

Además, Mahfud reveló que los sobrecostos que se produjeron en el proyecto Whoosh se consideraron irrazonables. Mencionó el supuesto aumento de los costos de construcción, que alcanzaron tres veces el costo estándar en China.