El Ministro de Transporte Dudy organiza un programa gratuito de regreso a casa para apoyar una Navidad sin problemas 2025-2026

Jacarta – Ministro de Comunicaciones, Gaita PurwagandhiPresentará el programa nuevamente. regreso a casa gratis durante las vacaciones de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 (Nataru 2025-2026).

Lea también: CKL Cargo reafirma su compromiso con servicios oportunos y seguros, aquí está la prueba



El objetivo es ayudar a las personas a regresar a sus lugares de origen de forma segura y cómoda, al tiempo que se reduce la densidad de vehículos privados en las carreteras.

Dijo que este programa gratuito de regreso a casa es una forma concreta de la presencia del gobierno en el apoyo a la movilidad comunitaria en el importante momento de fin de año.

Lea también: Limpiando playas en Makassar, Telkom recoge 1,4 toneladas de basura



«Queremos que todos los miembros de la comunidad puedan regresar a casa de manera segura, cómoda y asequible. Esperamos que este programa pueda aliviar la carga de la comunidad y al mismo tiempo reducir la densidad de vehículos privados durante las vacaciones de fin de año», dijo Dudy en su declaración, el jueves 23 de octubre de 2025.



La atmósfera de viajar en un autobús gratuito del programa de regreso a casa

Lea también: Cómo el Ministro de Transporte Dudy garantiza que el acceso a viviendas subsidiadas sea asequible para el transporte público



Se prevé que el programa gratuito de regreso a casa de este año involucre tres modos principales de transporte, a saber, el modo tierra, mary trenes. Para el transporte terrestre, el Ministerio de Transporte está preparando 70 autobuses con una capacidad de alrededor de 3.080 pasajeros, que partirán desde la Terminal Integrada de Pulogebang Yakarta hacia diez ciudades de destino en Java, incluidas Solo, Yogyakarta, Semarang y Malang.

«Además de los pasajeros, este programa también facilita la entrega gratuita de motocicletas en dos camiones, en las rutas Yakarta-Semarang-Solo y Yakarta-Semarang-Yogyakarta», dijo Dudy.

En el modo de transporte ferroviario, el programa Transporte gratuito de motocicletas (Motis) está disponible con una cuota de 232 motocicletas por día y 6.360 pasajeros repartidos por el norte y centro de Java.

Mientras tanto, para el transporte marítimo, el gobierno ofrece billetes gratuitos a 100.000 pasajeros en 155 rutas con una flota de 94 barcos de pasajeros.

Este programa es parte del apoyo del Ministerio de Transporte a las comunidades de las regiones insulares que dependen en gran medida del transporte marítimo.

«El Ministerio de Transporte anunciará pronto más información sobre horarios de salida, rutas y mecanismos gratuitos de registro de regreso a casa», dijo.