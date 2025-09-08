El ministro de Telangana pide un informe sobre la policía de Maharashtra que revela la droga







El lunes, el Ministro de Impuestos Especiales de Telangana, Krishna Rao, ordenó a los funcionarios que presentaran un informe integral dentro de las 24 horas posteriores al Busto de la policía de Maharashtra de una unidad de fabricación de mephedrone ilegal en Cherlapally en Hyderabad.

Según un comunicado oficial, Rao preguntó a los funcionarios del departamento sobre el incidente y cuestionó cómo tal operación podría existir sin ser detectada. «¿Qué estaba haciendo el departamento de impuestos especiales de Telangana?» Preguntó, expresando una grave preocupación por la falta de detección de la actividad de drogas localmente, informó la agencia de noticias PTI.

Instruyó a los funcionarios que visitaran el sitio de inmediato, presentaran un informe detallado y preparar un plan de acción integral para evitar la recurrencia de tales incidentes. También pidió una mayor vigilancia sobre el consumo, el transporte y las cadenas de suministro que involucran narcóticos, incluidos los enlaces de monitoreo entre vendedores ambulantes y consumidores.

Después de su directiva, los funcionarios de impuestos especiales visitaron la unidad el lunes y se espera que presenten su informe el martes.

Mientras tanto, el Telangana La administración de control de medicamentos aclaró que la unidad en cuestión es una fábrica química, no una compañía farmacéutica con licencia, y no tiene ninguna licencia de fabricación de medicamentos. El Departamento declaró que el asunto está bajo el alcance de las agencias de cumplimiento como la policía, la Oficina de Control de Narcóticos (NCB), la Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI) y otros organismos estatales y centrales capacitados en virtud de la Ley NDPS, 1985, según la Agencia de Noticias PTI.

El incidente también desencadenó una fila política. El presidente de BRS que trabajaba, KT Rama Rao (KTR) criticó al Congreso. gobierno estatalcuestionando la efectividad de sus mecanismos de aplicación de drogas muy publicitados, incluido Eagle (Grupo de Acción Elite para la aplicación de la ley de drogas).

KTR preguntó cómo una operación tan ilegal podría funcionar sin ser detectada a pesar de las altas afirmaciones sobre frenar el tráfico de drogas. «¿Qué están haciendo las agencias de inteligencia, el águila y la policía cuando tales actividades criminales se llevan a cabo justo debajo de su nariz?» preguntó.

La policía de Mira Bhayander Vasai Virar (MBVV) en Maharashtra había roto la unidad el sábado después de una investigación de un mes, tomando mefedrone y materias primas por valor de varios millones de rupias, y arrestando a 12 personas, incluida una mujer de Bangladeshi, según un funcionario senior en Thane.

El Policía de MBVV Dicho más investigaciones en curso para rastrear toda la cadena de suministro conectada a la unidad de drogas ilegales.

(Con entradas PTI)





Fuente