El Ministro de Silvicultura, Raja Juli, quiere que Indonesia lidere el mercado de carbono con alta integridad

Jacarta – Ministro de Bosques rey julio antoni confirmar preparación Indonesia puede liderar el desarrollo del mercado carbón con integridad, para apoyar el crecimiento económico verde.

Dijo que la manera de lograrlo es colaborar con todas las partes para garantizar que el mercado de carbono de Indonesia se construya sobre la base de la confianza.

«Esta colaboración refleja nuestra determinación de garantizar que el mercado de carbono de Indonesia se base en la confianza, la integridad y la soberanía nacional», dijo Raja Juli a los periodistas el lunes 10 de noviembre de 2025.

Raja Juli estuvo presente en la Mesa Redonda de Desayuno de Alto Nivel en la COP30 de Negocios Sostenibles (SBCOP), en Sao Paulo, Brasil, para firmar un MoU sobre cooperación en el desarrollo de un ecosistema de mercado voluntario de carbono de alta integridad. También garantiza el desarrollo de mercados de carbono en línea con los más altos estándares globales.

«Las vastas selvas tropicales de Indonesia no sólo actúan como los pulmones del mundo, sino que también están en el centro de la transición mundial hacia una economía de carbono justa y creíble. Al alinearse con los estándares de integridad global, Indonesia está sentando las bases para un ecosistema de mercado de carbono que sea transparente, esté basado en la ciencia y sea beneficioso para las comunidades locales y los pueblos indígenas», afirmó.

En este caso, el Presidente Prabowo Subianto también emitió el Reglamento Presidencial Número 110 de 2025 sobre el Valor Económico del Carbono y el Control de las Emisiones Nacionales de Gases de Efecto Invernadero.

Este decreto presidencial también fortalece la base legal para gestionar el mercado de carbono en Indonesia. En la misma ocasión, la directora ejecutiva de ICVCM, Amy Merrill, expresó su agradecimiento por el progreso de Indonesia en el mercado de carbono.

«Indonesia ha dado pasos positivos hacia los mercados de carbono y la financiación de la descarbonización. Esta colaboración es un ejemplo de armonización entre políticas nacionales y estándares globales para lograr impactos climáticos reales. ICVCM está muy satisfecho de poder apoyar al Ministerio de Bosques de Indonesia en la alineación de los créditos de carbono forestal de Indonesia con los Principios Básicos de Carbono de alta integridad», dijo.