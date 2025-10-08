El Ministro de Salud proporcionará datos de rutina sobre el envenenamiento por MBG a BGN

Jacarta – Ministro de Salud de Indonesia (Menkes), Budi Gunadi Sadikin explicó que su partido se lo proporcionaría datos caso envenenamiento comida nutritiva gratis MBG que se publicarán periódicamente, como el brote de Covid-19.

«Ya tenemos los datos, los hemos compartido con la Agencia Nacional de Nutrición», dijo Budi Gunadi en el Palacio de Estado de Yakarta, el 8 de octubre de 2025.

Budi dijo que los datos fueron obtenidos del Centro de Salud Comunitario. Los datos se facilitarán a la Agencia Nacional de Nutrición y BGN quién lo publicará.

«Estos son los datos abiertos de BGN», afirmó.

127 estudiantes de Purworejo son envenenados en masa después de comer comidas nutritivas gratis Foto : Eddy Suryana/tvOne/Purworejo

Budi explicó que los datos del Centro de Salud Comunitario se compararán con la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) con el caso. Luego los datos se ajustarán a las escuelas que reciben beneficios MBG.

Anteriormente se informó que el gobierno estaba preparando medidas firmes para fortalecer la supervisión del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) después del aumento de los casos de intoxicación alimentaria.

El Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, dijo que la decisión se tomó como resultado de la reunión, directamente para mejorar el sistema de información y seguimiento del programa.

Budi dijo que el sistema de registro de casos de intoxicación en el futuro se parecerá al modelo de informe COVID-19 que se ha implementado.

«Utilizaremos las cifras del sistema de notificación que ya se han establecido para las intoxicaciones alimentarias de los centros de salud comunitarios y de la Oficina de Salud, ya sea todos los días, todas las semanas y las cifras se consolidarán entre BGN y el Ministerio de Salud», dijo en una conferencia de prensa, el jueves 2 de octubre de 2025.

Se sospecha que decenas de estudiantes de la Escuela Vocacional Estatal de Cipatujah, Regencia de Tasikmalaya, han sido envenenados con MBG

Agregó que el esquema de reporte se puede realizar de manera diaria, semanal o mensual para que los datos sean más mensurables.

«Si es necesario, por ejemplo, habrá actualizaciones diarias, semanales y mensuales, como solíamos hacer durante el COVID-19», subrayó Budi.