El Ministro de Salud, llamando al estado de la KLB nacional, no se puede determinar a pesar de que el envenenamiento de MBG está abundante

Yakarta, Viva – Ministro de Salud (Ministro de Salud) RI, Budi Gunadi Sadikin dijo que el gobierno no podía determinar el estado de eventos extraordinarios (KLB) Nacional a pesar de la víctima envenenamiento Limpiar alimentos nutritivos gratis (Mbg) Translúcido 6.517 personas.

Budi enfatizó que la determinación del estado estaba regulada en la ley número 17 de 2023 con respecto a la salud, que regula los eventos extraordinarios (KLB) y la plaga en Indonesia.

«Si el KLB aumenta para convertirse en un brote nacional, ya hay reglas en la ley y las regulaciones presidenciales, no recuerdo, no pueden responder ahora, pero más tarde se puede pedir a los amigos del Ministerio de Salud. Para convertirse en la KLB nacional debe haber cuántas provincias, cuánto es esto, cuánto tiempo», dijo Budi Gunadi.



Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

En la misma ocasión, el Ministro Coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan (Zulhas), agregó que la determinación del brote nacional tenía un mecanismo similar al manejo de desastres.

«Así que hay reglas como si son un desastre, por ejemplo, algunos son normales, algunos son nacionales. Hay condiciones, creo que sí», explicó Zulhas.

Mientras tanto, jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan hindayana asegura que los gastos médicos de todas las víctimas de envenenamiento de MBG todavía sean llevadas por el gobierno. Según él, hay dos mecanismos de financiación que han estado funcionando.

«Hay dos contramedidas de costos y esto ha ocurrido. Por lo tanto, hay dos regiones que establecen KLB a nivel de distrito/ciudad y al determinar el KLB, el gobierno regional puede reclamar los fondos para el seguro», dijo Dadan.

Dadan dijo que West Bandung Regency y Garut Regency ya habían establecido KLB, de modo que el gobierno regional podría reclamar los costos de las víctimas para el seguro.

En cuanto a otras regiones que aún no han determinado el estado de KLB, todos los costos son soportados directamente por BGN.

«Entonces, el área que no establece todo el KLB hasta ahora es asumido por BGN», dijo.

Anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana explicó los datos de las personas que experimentaron envenenamiento después de comer un menú nutricional gratuito (MBG). Reveló que hasta 6.517 personas experimentaron envenenamiento desde enero de 2025. Dadan dijo que la mayor cantidad de envenenamiento ocurrió en Java hasta 45 casos.

Esto fue revelado por Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025

En su presentación, dividió tres áreas de monitoreo de MBG, a saber, la Región 1 en la isla de Sumatra, Región II de la Isla Java y la Región III para el este de Indonesia.



Docenas de estudiantes de la Escuela Vocacional del Estado de Cipatujah, Regencia de Tasikmalaya son sospechosos de envenenamiento por MBG

«La distribución de casos de trastornos digestivos o casos en SPPG se puede ver del 6 de enero al 31 de julio, hubo aproximadamente 24 casos de incidentes. Mientras que del 1 de agosto al anoche hubo 51 casos de incidentes», dijo Dadan.

Dadan explicó que se obtuvieron más de 6 mil datos de enero a septiembre de 2025.

Tvonews.com/abdul gani siregar