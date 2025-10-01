El ministro de salud dijo que el envenenamiento por MBG fue causado por la bacteria E coli al virus de la hepatitis A

Yakarta, Viva – Ministro de Salud (Ministro de Salud) Budi Gunadi Sadikin dijo envenenamiento Alimentación de nutrientes gratis (Mbg) causado por bacterias, virushasta material químico.

Budi transmitió esto en una reunión de trabajo (Raker) con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Budi explicó que su partido encontró varias bacterias a los productos químicos a partir de los resultados del examen de docenas de casos de envenenamiento que ocurrieron desde enero de 2025.

«De todos los SPPG que vemos que hay envenenamiento, estas son las causas de la forma médica. Por lo tanto, hay bacterias, hay algunos virus y algunos productos químicos», dijo Dadan.

Los detalles son bacterias Salmonella, bacterias de Escherichia coli, bacterias bacterianas cereus, bacteria Staphylococcus aureus, bacterias de Clostridium perfringens, bacteria monocytogenes listeria, bacteria Campylobacter y Shigella.

Luego el virus del norovirus o rotavirus y el virus de la hepatitis A. Mientras que para productos químicos, a saber, nitrito y scombrotoxina o histamina.

Por otro lado, el Ministerio de Salud ha hecho módulos relacionados con los casos de envenenamiento de MBG. Dijo más tarde que el módulo se distribuiría a las escuelas.

Budi espera que la escuela pueda reconocer los síntomas existentes con el módulo. Además, prepare la mitigación si en cualquier momento ocurre el envenenamiento.

«Entonces vemos cuánto tiempo es el período de incubación. Así que sabemos cómo responder a él, debe ser rápido. Entonces también sabemos de dónde es la fuente, cómo son los síntomas», dijo Budi.

«Por lo tanto, lo hace más fácil para los maestros o escuelas si desea ver ‘Oh, los síntomas como este, cuál es la causa de esto’ y cuál es el tratamiento», concluyó.