El Ministro de Salud, Budi, escuchó que había una inauguración del viceministro de salud en el Palacio hoy

Jacarta – Ministro de Salud Indonesia (Menkes) Budi Gunadi Sadikin escuchó información sobre su existencia cita Puesto de Viceministro de Salud (Wamenkes).

Budi transmitió esto al visitar Palacio Presidencia, Yakarta, miércoles 8 de octubre de 2025 para asistir a la inauguración.

«Sí, planeo tener un viceministro», dijo Budi a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Yakarta, el miércoles.



Candidato de Viceministro de Salud, Benjamin Paulus Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Mientras tanto, Benjamin Paulus, quien se rumoreaba que era Viceministro de Salud, también estaba presente en el Palacio del Estado. Sin embargo, era reacio a hablar más con respecto a su nombramiento como Viceministro de Salud.

Benjamin enfatizó que fue contactado por el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya para asistir a la inauguración en el Palacio del Estado.

«No quiero adelantarme. El secretario del gabinete Teddy me contactó, por favor, llegue a las 3 y media», dijo.

Para obtener información, el Ministro de Salud actualmente tiene un Viceministro de Salud (Wamenkes), a saber, Dante Saksono Harbuwono.

Varios funcionarios serán nombrados por el presidente indonesio Prabowo Subianto. Varias cifras comenzaron a llegar al palacio.

Varias cifras también admitieron que se inaugurarían hoy. Uno de ellos es el viceministro de Asuntos Interiores Rebekah Haluk, quien será nombrado Comité Ejecutivo para la aceleración del desarrollo papú.

«No es el jefe de la agencia. El Comité Ejecutivo para la aceleración del desarrollo del papú», dijo Rebekah.

Además de eso, el candidato para el vicepresidente de la Corporación de Seguros de Depósitos, Farid Azhar Nasution, también admitió que Prabowo lo nombraría hoy.

«Como vicepresidente de LPS», dijo Farid a los periodistas.

Farid confirmó que Anggito Abimanyu serviría como presidente de LPS reemplazando a Purbaya Yudhi Sadewa, quien actualmente es ministro de finanzas.

«Eso es cierto (acompañando a Anggito)», dijo.