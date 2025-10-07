El Ministro de Religión llamará a todos los líderes del internado islámico que impacta el internado islámico de Al Khoziny

Yakarta, Viva – Ministro religioso (Menag), Nasaruddin Umar dijo que su partido recopilaría datos sobre Internet de internado islámico (Ponpes) en Indonesia. Además, Nasaruddin llamará al líder del internado islámico.

Esto se hizo por el impacto del colapso del edificio en Ponpes de Al KhozinySidoarjo, Java este.

«Sí, comenzamos primero la recopilación de datos, primero la recopilación de datos. Luego hubo una recopilación de datos, luego llamamos a los líderes de la cabaña», dijo Nasaruddin a los periodistas en el complejo Widya Chandra, South Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

Nasaruddin dijo que iría inmediatamente para revisar los internados en Indonesia, comenzando primero desde Kalimantan.

«Empiezo ahora, quiero caminar, Kalimantan, a Sulawesi, yo mismo intervino», dijo.

Además, Nasaruddin enfatizó que los líderes del internado islámico prestan atención a la construcción de estándares factibles.

«Sí, exhaustivamente. Nos hemos puesto en contacto con el gobierno local para ayudarnos, también emiten permisos de todo tipo», concluyó Nasaruddin.

Anteriormente informó, la limpieza de las ruinas de las ruinas del edificio de internado islámico de Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo Regency, East Java, se completó el martes 7 de octubre de 2025 de la mañana.

El jefe del Centro de Información, Información y Comunicación de Desastres BNPB, Abdul Muhari, dijo que el equipo pesado había completado bien su trabajo. Hasta el martes por la mañana, dijo, no había más actividades de equipo pesado en la escena.



El edificio en Al Khoziny Sidoarjo Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

«Las piezas concretas de edificios y otros escombros que previamente habían acumulado la escena, ahora han sido aplanadas por el suelo. Todos los oficiales de búsqueda y rescate-SAR (búsqueda y rescate) también han confirmado que no se encontraron más vidas. El signo de operaciones SAR bajo la coordinación de Basarnas se había completado», dijo Abdul en su declaración escrita.

De toda la serie de operaciones SAR que se han realizado, 61 obtenidas cuerpo Desde detrás de las ruinas, incluidas siete piezas de partes del cuerpo que actualmente todavía están en el proceso de identificación por la identificación de la víctima del desastre (DVI).

«Alhamdulillah, ahora se encontraron 61 vidas», dijo el diputado de BNPB Management de emergencias, mayor general Budi Irawan.

Las siete piezas del cuerpo hasta la fecha no se han determinado si provienen de dos víctimas que, según los datos posteriores a la emergencia, todavía están en busca. La respuesta se conocerá inmediatamente después de que se complete todo el proceso de identificación.