El Ministro de Religión inaugura la Gran Mezquita de Baitul Mukhtar BSD City, Capacidad de hasta 7,000 adoradores

VIVA – Sinar pero tierra a través de la Fundación Muslim Sinar Mas Land (YMSML) inauguró la Gran Mezquita Baitul Mukhtar en Ciudad BSD. Ubicada estratégica en el centro de la ciudad de West BSD, la Gran Mezquita Baitul Mukhtar se construyó en un área de 2.2 hectáreas, con un área de construcción de 9,581 m2 y capaz de acomodar hasta 7,000 adoradores. El nombre Baitul Mukhtar proviene de la palabra Baitul que significa «hogar» y Mukhtar (المخablemente) en árabe significativo «elegido» o «persona seleccionada». Esta filosofía de nombre refleja la esperanza de que esta mezquita se convierta en un hogar para las personas elegidas para acercarse a Allah SWT, así como simbolizar las oraciones y la determinación de que la gran mezquita Baitul Mukhtar es siempre el centro de la bondad, la hermandad y la bendición de la gente de la ciudad BSD y sus alrededores.

Título de la foto: Foto 1 Derecha izquierda: Ministro de Religión de la República de Indonesia Nasaruddin Umar (derecha) realiza una ceremonia para la firma de la inscripción Baitul Mukhtar BSD Ciudad Gran Mezquita Testificado por Jusuf Kalla (Presidente del Consejo de la Mezquita Indonesia), Mochamad Maesyal Rasyid (Tangerang Regent), Saleh Husin (Presidente de la Fundación Muslim de Sinar Mas) en la ceremonia de inauguración de la ciudad de la ciudad Baiter Mukhtar Bsd el 29 de agosto de 2025.

The inauguration of the Baitul Mukhtar Bsdar City Mosque was attended by Nasaruddin Umar (Minister of Religion of the Republic of Indonesia), Jusuf Kalla (Chairperson of the Indonesian Mosque Council), Mochamad Maesyal Rasyid (Tangerang Regent), Saleh Husin (Chairperson of the Sinar Mas Muslim Foundation), and Bambang Setiawan (Presidente de la Fundación Muslim Sinar Mas Land), y las filas de la Mezquita del Distrito de Tangerang, el 29 de agosto de 2025.

El Ministro de República Religiosa de Indonesia, Nasaruddin Umar, dijo: «Estoy agradecido por la presencia de la mezquita Baitul Mukhtar en la ciudad de BSD. Espero que esta mezquita no solo sea un lugar de adoración para los musulmanes, sino que también será un lugar para imprimir los cuadros de la nación y los grandes cadros de las personas, que podrá difundir los valores. Los buenos de todos los buenos». «

El presidente del Consejo de la Mezquita de Indonesia, Jusuf Kalla, dijo: «Estamos agradecidos por la inauguración de la mezquita de la ciudad de Baitul Mukhtar BSD. Como país con la cantidad de mezquitas que alcanzan 800,000 y se convierte en la mayoría de todo el mundo, espero que el Baitul Mukhtar BSD Mosque pueda convertirse en el Centro de la Centro de la Mukhtar a través del Centro de Worship de la Comunidad de la Comunidad, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. de actividades sociales.

Tangerang Regent Mochamad Maesyal Rasyid dijo: «El gobierno regional de la regencia de Tangerang expresó su mayor agradecimiento y aprecio a la tierra de Sinar Mas a través de la Fundación Musulmana de Sinar Mas Land, que no solo se centra en el desarrollo de las regiones modernas, sino que también presenta este Mosque Magnífico como un Mango de los valores espirituales y sociales. de nuestro desarrollo físico, pero también presenta esta magnífica mezquita como un símbolo de compromiso con los valores espirituales y sociales.

El presidente de Sinar Mas Land Muktar Widjaja, dijo: «Esta mezquita es una forma tangible de nuestro compromiso en presentar instalaciones de adoración decentes y cómodas para la comunidad. Su presencia fortalece aún más el papel de la ciudad de BSD como una ciudad independiente que prioriza la calidad de la vida de sus ciudadanos. Tangerang».

El presidente de la Fundación Muslim de Sinar Mas Saleh Husin, declaró: «La existencia del Baitul Mukhtar Grand Mezquea está en línea con el papel de la Fundación Sinar Mas Muslim (YMSML) que siempre ha sido una fuerza impulsora para inculcar valores islámicos en el medio de la familia Sinar Mas. Mas.

La gran mezquita Baitul Mukhtar lleva un diseño y arquitectura contemporáneos que combina valores islámicos con la sabiduría local. El techo de la mezquita está inspirado en el típico estilo joglo joglo con cinco niveles que representan el viaje espiritual de la gente, que van desde musulmanes hasta muttaqin, así como un símbolo de cinco pilares del Islam. El área de Mihrab adaptó la forma del Kaaba, equipado con una fachada de estampados geométricos islámicos y Banten Batik. En el exterior del edificio, se instala una segunda piel de segundo fasad 33 x 33 metros que simboliza la cantidad de granos de cuentas de oración. La torre de la mezquita Baitul Mukhtar de 45 metros de altura también está diseñada con un toque de sabiduría local, mostrando la forma de rombo como un personaje local inspirado en el patrón de sabor en Banten Batik.

La Gran Mezquita Baitul Mukhtar tiene un espacio versátil que puede usarse para actividades sociales religiosas comunitarias, con una capacidad de 1.200 personas. La mezquita que puede acomodar 297 automóviles de estacionamiento de vehículos, 200 motos y 4 autobuses tiene una capacidad de espacio de ablución para 140 personas. Esta mezquita también estará al lado de la Iglesia de Santo Benedictus, que será construida por la Arquidiócesis de Yakarta. Se espera que la presencia de dos casas de adoración que se encuentren de lado a lado sean un verdadero símbolo de tolerancia, diversidad, así como un ejemplo de armonización entre las comunidades religiosas en medio de una sociedad pluralista en la ciudad de BSD.

Ubicada estratégica en el oeste de la ciudad de BSD, se puede acceder a la gran mezquita de Baitul Mukhtar a través de una serie de caminos de peaje, a saber, el Serpong -Balaraja Toll Road (Serbaraja) Sección 1A & 1B, el Jakarta -Merak (Kebon Jeruk Toll Road), la carretera de serpong -Cinere Toll, y el Jakarta -serkarkser es el camino de la integración de Toll), y el JakarTa -ser es el camino de los Toll Toll), y el Carretero de Jakarta -Toll es el Toll Toll), y el Jakarta -Toll Toll es Toll Toll), y el Carretero Jakarta -Toll es el Toll Toll). Jorr 1 Toll Road, The Jorr 2 Toll (Soekarno Hatta Airport -Kunciran -Serpong -Cinere – Cimanggis – Cibitung – Cilincing), Japek Toll Road y Jagorawi Toll Road.