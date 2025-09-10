El ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono se disculpó por la muerte de Zetro: nuestra negligencia como institución

Tangerang, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores), Sugión Entregar una disculpa a la familia por la negligencia del país al proporcionar protección a Zetro Leonardo PurbaPersonal de la embajada de la República de Indonesia (Embajada de Indonesia) Lima.

«Pedimos disculpas a la familia por todos los errores, nuestra negligencia como institución, realmente nadie quiere este incidente», dijo Sugión en Tangerang, el martes.

El cuerpo del Zetro Leonardo Purba, el personal de la embajada indonesia en Lima, que fue asesinado a tiros, llegó a RI Foto : Antara/Azmi Samsul Maarif

Reveló que el evento desgarrador experimentado por el difunto Zetro también fue una lesión interior para el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que la familia experimentó lo mismo, a saber, una triste tristeza por su partida.

Por lo tanto, el gobierno se compromete a poder resolver y proporcionar certeza legal en el manejo de casos que resulta en la muerte del difunto.

«También transmitimos nuestro compromiso de poder completar este asunto con la mayor claridad posible», dijo.

En esa ocasión, Sugión expresó su profunda tristeza por la partida de los mejores miembros de la Embajada de Indonesia (KBRI) Lima.

Además, espera que la familia, la esposa y el hijo de Zetro Leonardo Purba puedan recibir fortaleza y fuerza para aceptar este desastre.

«Esperemos que todos nos puedan dar paciencia, fortaleza, el corazón frío y la mente pueden aceptar hoy lo mejor posible», dijo.

El cuerpo del personal de la embajada de Indonesia llegó al país a través de la terminal de carga del aeropuerto de Soetta, Tangerang, Banten el martes por la noche después de ser volado Perú.

Además, el cuerpo fue transferido a una ambulancia preparada para llevar al Hospital Central del Ejército de Subroto Gatot (RSPAD) en el centro de Yakarta.

Después de ser enterrado como un proceso de adoración religiosa para el difunto Zetro en el hospital del ejército, se planeó que el cuerpo fue enterrado inmediatamente por su familia en el cementerio público sari Mulya (TPU), aldea de Babakan, distrito de Setu, ciudad de Tangerang, Banten el jueves (11/9).

Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Relaciones Exteriores) Sugión condensando la muerte de los diplomáticos en la Embajada de Indonesia

Se sabe que el proceso de autopsia del cuerpo de Zetro por parte de la policía de Perú se completó hace unos días.

La Embajada Indonesia en Lima ha coordinado intensamente con los oficiales de policía de Perú para supervisar el proceso de investigación para obtener motivos y descubrir los perpetradores de tiros de Zetro.

La policía en cinco ha coordinado con la oficina del fiscal local para investigar el incidente y también ha proporcionado supervisión. (Hormiga)