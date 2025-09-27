El ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono le pidió al mundo que estuviera libre de armas nucleares, esta es la razón

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) Ri Sugiono enfatizó la importancia del desarme arma nuclear Porque puede ser la mayor amenaza para la humanidad.

La declaración fue hecha por el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono en una sesión de alto nivel para conmemorar el día internacional para la eliminación total de las armas nucleares en la sede PBBNueva York, American American, viernes, en la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono también destacó la propiedad de más de 12,000 explosiones nucleares ascendentes por un puñado naciónincluyendo aquellos fuera del Acuerdo de no proliferación nuclear (NPT).

«Indonesia instó a los propietarios de armas nucleares a detener la modernización y la expansión, tomar medidas concretas hacia la falta y mostrar compromiso político con un mundo libre de armas nucleares», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono.

Ilustración de zonas de radiación nuclear.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugión, enfatizó la importancia de revitalizar el mecanismo de las armas, así como una invitación para que todos los países se unan al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPNW), acuerdos internacionales para prohibir completamente la propiedad, las pruebas, la amenaza de usar armas nucleares.

El Ministro de Relaciones Exteriores también recordó que la amenaza de las armas nucleares está aumentando con la aparición de nuevos riesgos, como ataques cibernéticos, inteligencia artificial y terrorismo.

«Este riesgo no puede controlarse por completo. La única forma de prevenirlo es a través de la eliminación de armas nucleares totales», dijo.

Cerrando su declaración, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugión, enfatizó que la Conferencia de Revisión NPT 2026 debe ser un impulso importante para fortalecer el compromiso de las armas y prevenir los desastres nucleares.

TPNW en sí fue adoptado en 2017 y entró en vigor el 22 de enero de 2021. Hasta ahora, el acuerdo ha sido firmado por más de 90 países y ratificado por más de 70 países, incluida Indonesia.

En cuanto al 26 de septiembre de 2013, en la iniciativa de Indonesia como coordinador del grupo de trabajo del movimiento no bloqueo (GNB de trabajo) para el desarme de las armas, la Asamblea General de la ONU había celebrado la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el desarme nuclear.

Como seguimiento de la reunión, en octubre de 2013, Indonesia, en nombre de GNB, formuló y presentó un diseño de resolución (Ranres) con derecho a la reunión de alto nivel sobre el desarme nuclear, que fue aprobado el 5 de diciembre de 2014.

Instalación nuclear iraní (ilustración)

La resolución, que se aprueba rutinariamente, ha pedido al Secretario General de la ONU y los Estados miembros de la ONU que tomen las medidas necesarias para conmemorar y promover el Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares cada año.

Esta es una forma de esfuerzo educativo y un aumento en la conciencia sobre la amenaza de la humanidad debido a las armas nucleares, y reúne las opiniones de los países miembros de la ONU con respecto a los esfuerzos para realizar un desarme integral de las armas nucleares. (ENTRE)