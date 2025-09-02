El ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, asegura que la educación infantil de Zetro Leonardo garantizó al gobierno

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) Ri, Sugión transmitir un profundo dolor por la muerte del diplomático indonesio, Zetro Leonardo Purba en cinco, Perú. También afirmó haber coordinado con su esposa y la familia de Zetro.

«Hemos mantenido una conversación telefónica, a la esposa del difunto y también al embajador en Lima. Transmitimos el dolor que es tan profundo. El fallecido dejó a una esposa y tres hijos», dijo Sugión en una declaración de video, martes 2 de septiembre de 2025.

El ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono celebró una reunión con su tiempo de Beijing (Doc: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia) Foto : Viva.co.id/natania longdong

En esa ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugión, ayudará a la familia Zetro al garantizar que la educación de sus tres hijos termine.

«Para su familia también estamos comprometidos a poder cuidar y completar la educación para los hijos del difunto», dijo Sugiono.

Sugiono también transmitió a la familia de Zetro para seguir siendo paciente y fuerte al tratar con el desastre. Espera que su esposa pueda concentrarse en cuidar a la familia.

«Este es un desastre que experimentamos juntos. Un desastre que nadie lo quiere, pero Dios dijo de manera diferente. También transmito que es paciente y fuerte para que pueda mantenerse enfocado para poder cuidar a sus hijos en medio de esta prueba muy pesada», concluyó.

Para información, un diplomático de Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40) se convirtió en una víctima tiroteo Brutal en Perú. El trágico evento ocurrió en el distrito de Lince, Kota Lima, el lunes 1 de septiembre de 2025, hora local.

Reportando desde Infobae, la policía dijo que el tiroteo tuvo lugar frente al edificio de apartamentos donde vivía la víctima, en Jalan César Vallejo.

Leonardo, que acababa de regresar de la oficina, fue detenido por dos hombres desconocidos que vinieron usando una motocicleta. Sin decir mucho, los perpetradores dispararon tres tiros a la víctima, uno de ellos golpeó la cabeza.

La víctima fue llevada a la Clínica Javier Prado, pero su vida no fue ayudada por las lesiones graves experimentadas. Mientras tanto, la esposa que esperó en la entrada del apartamento sobrevivió al ataque, a pesar de tener que presenciar el trágico momento de primera mano. En la actualidad, él y sus dos hijos están bajo protección policial.

Según los informes, el diplomático de la embajada indonesia en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, fue asesinado a tiros

Los residentes revelaron que Leonardo Zetro Purba solo había estado viviendo en Perú durante cinco meses. Se estableció en un departamento con su esposa y sus dos hijos pequeños. Todos los días, usa una bicicleta como el principal transporte desde el hogar hasta la oficina de la embajada en el área de San Isidro.

La policía sospecha que los perpetradores han observado durante mucho tiempo la rutina de la víctima. El jefe de policía local dijo que Leonardo podría haber sido seguido desde que dejó Avenida Arequipa al condominio. Una vez frente al edificio, inmediatamente se enfrentó y disparó.