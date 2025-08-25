Moscú, Viva – Ministro de Relaciones Exteriores Rusia Sergey Lavrov dijo que el presidente Vladimir Putin ha transmitido su preparación para continuar la conversación directamente con Ucrania En la última conexión telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«El presidente Putin recibió la llamada de Trump después de la reunión, y él claramente dijo que estaba listo para continuar las negociaciones, directamente entre Rusia con Ucrania, que ha comenzado en Estambul y ha sufrido otras tres negociaciones en el mismo lugar «, dijo Lavrov en una entrevista con NBC News que se transmitió el domingo.

Lavrov reveló que la reunión fue una reunión en la sala ovalada entre Trump, presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyyy varios líderes europeos celebrados después de la cumbre de Alaska.

Presidente ruso Vladimir Putin con el presidente Prabowo Foto : (Photo AP/Dmitri Lovetsky)

Según Lavrov, la reunión no discutió la próxima reunión entre el presidente ruso y Ucrania, pero fue «nombrado más tarde como algo bastante repentino».

Lavrov dijo que Putin transmitió a Trump que una posible reunión de alto nivel, especialmente como una reunión entre Putin y Zelenskyy, debe ser «preparada con mucho cuidado».

«Y para eso, proponemos aumentar el número de delegados que se reunirán y se reunirán en Estambul para discutir temas específicos que deben transmitirse al presidente Putin y Zelenskyy», agregó Lavrov.

Dijo que Moscú no había recibido una respuesta de Kiev sobre su propuesta en las últimas negociaciones en la ciudad metropolitana de Turquía, a saber, formando tres grupos de trabajo, cada uno de los cuales discutió diferentes temas.

Según Lavrov, tanto el presidente ruso como el de los Estados Unidos querían crear paz en Ucrania, y acusó a funcionarios europeos de querer ser lo contrario, refiriéndose a reacciones posteriores a KTT en Alaska.

Lavrov también dijo que la cuestión de las garantías de seguridad discutidas sobre el acuerdo de Ucrania «debe pasar por el consenso».

Estambul ha organizado tres nuevas negociaciones de paz entre Moscú y Kiev en el 16 de mayo, el 2 de junio y el 23 de julio, lo que resultó en un prisionero masivo y el intercambio de un borrador del memorando que describe la posición de las dos partes para el potencial de acuerdo de paz. (Hormiga)