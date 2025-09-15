El ministro de Purbaya hasta que el Ministro Coordinador de Alimentos Zulhas atracó al Palacio, ¿qué estaba discutiendo?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llamando a varios ministros del gabinete rojo y blanco al Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: La defensa de Komdigi sobre el video publicitario de logros de Prabowo en el cine



Basado en la observación de Viva en el lugar, los ministros que estaban presentes fueron, Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi SadewaMinistro coordinador de campo de alimentos Zulkifli Hasan alias Zulhas, Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman.

Luego, el ministro forestal Raja Juli Antoni, ministro de mano de obra Yassierli, Ministro de Educación Superior Brian Yuliarto.

Leer también: La reacción del público cuando vio los logros de Prabowo en los cines: bastante extraña y narcisista



Cuando se le preguntó sobre su llegada al Palacio, el Ministro de Finanzas Purbaya dijo que habría una discusión sobre estímulo económico.

«Creo que quiero una discusión política Estímulo económico «, dijo Purbaya a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: El video de logros de Splashy Prabowo se emitió en los cines, Palacio: los mensajes comerciales por sí solos pueden, ¿por qué no el presidente puede?



Cuando se le preguntó si la política de estímulo económico se anunciaría hoy, Purbaya afirmó no saberlo.

«Todavía no sé, la reunión primero», dijo.

Anteriormente informó, el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, celebró una reunión con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, para impulsar el paquete económico que el gobierno lleva a fines hasta finales de 2025 para impulsar la productividad y alentar el crecimiento económico nacional.

Se anunciaron varios programas nuevos después de la reunión entre Airlangga y Purbaya, los cuales discutieron la preparación de puestos presupuestarios que supervisarían los programas de estímulo económico.

«Entonces, este paquete económico es una serie de cosas que se están preparando, y se discutirán con ministros relacionados», dijo Airlangga en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Varios de estos programas incluyen el aumento de los ingresos de los pasantes para los estudiantes que acaban de graduarse, también conocidos como graduados nuevos, para que los aprendices del sector gubernamental obtengan ingresos.

Luego también está la expansión del impuesto a cargo del gobierno (PPN DTP), que actualmente se está ejecutando en el sector de la industria laboral intensiva o de la vivienda y se expandirá a otros sectores.

Además, también hay un programa de asistencia alimentaria que se ha estado funcionando y continuará durante los próximos tres meses, así como la provisión de instalaciones de empleo de BPJ a los trabajadores de taxis de motocicletas en línea (OJOL) cuyas contribuciones pagan el 50 por ciento del gobierno.

«Luego también facilitó el empleo de BPJ para instalaciones de vivienda, renovaciones y propiedad de la vivienda», dijo Airlangga.

En general, Airlangga dijo que hay un programa 8+4 que se armonizará según sea necesario. Donde, ahora también se está preparando el presupuesto total, para resolverse nuevamente el lunes 15 de septiembre de 2025.