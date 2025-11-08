El ministro de PPPA revela el destino de la enseñanza y el aprendizaje después de la explosión en SMAN 72 Yakarta

Jacarta – La Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (PPPA), Arifah Fauzi, recomendó que las actividades de enseñanza y aprendizaje en SMA Negeri 72 Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, continúen pero con métodos adaptados.

«El proceso de enseñanza y aprendizaje continuará, sólo se están discutiendo los métodos y métodos», dijo Arifah cuando se reunió en el Hospital Islámico Cempaka Putih de Yakarta, el sábado por la noche.

El Ministerio PPPA, junto con los ministerios/instituciones relacionados y el gobierno provincial de Yakarta, están preparando patrones de aprendizaje que se adaptan a las condiciones psicológicas de los estudiantes, profesores y padres.



La situación en SMA 72 Yakarta, el lugar de la explosión.

«El domingo (9 de noviembre) habrá más debates sobre cuál es el mejor sistema que se puede implementar a partir del lunes. En mi opinión, es muy importante brindar asistencia, no sólo por un momento», dijo.

Aseguró que la asistencia brindada por el equipo del Ministerio PPPA no se centra únicamente en la recuperación psicológica de los niños en terapia, así como de los padres y el personal educativo de forma continua.

«Sí, sí, brindamos asistencia, la recuperación es importante, incluso mis hijos que no van a la escuela allí lo sienten difícil, especialmente los padres y maestros de allí», enfatizó.

Esto sucedió el viernes 7 de noviembre alrededor de las 12.15 WIB. explosión en el medio ambiente SMAN 72 Yakarta en Kelapa Gading, al norte de Yakarta, precisamente en el complejo Kodamar de la Armada de Indonesia (AL).

Según declaraciones de testigos, la explosión se produjo mientras estudiantes y profesores rezaban el viernes en la mezquita de la escuela. La primera explosión se escuchó mientras se pronunciaba el sermón, seguida de una segunda explosión que se cree que vino de una dirección diferente.

A partir de este incidente, según datos del Puesto de Servicio de Policía Nacional en el Hospital Islámico Cempaka Putih, hasta el sábado por la tarde a las 10.30 WIB había un total de 96 víctimas de explosión siendo tratadas en tres hospitales de la zona central de Yakarta.

En el Hospital Islámico Cempaka Putih hay 43 pacientes, de los cuales 14 están hospitalizados y 29 pacientes se han ido a casa. El Hospital Yarsi está tratando a 15 pacientes, 14 están hospitalizados y uno ha sido dado de alta, mientras que el Hospital Pertamina Jaya está tratando a siete pacientes, uno de los cuales todavía está en tratamiento.

En total, a 67 pacientes se les ha permitido regresar a sus casas, mientras que otras 29 personas siguen recibiendo tratamiento médico en los tres hospitales. (Hormiga)