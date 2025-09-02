El Ministro de Obras Públicas que calcan la normalización del río Ciliwung comenzó a trabajar en 2026

Yakarta, Viva – Ministro de Obras Públicas (PU) Dody Hanggodo dijo que su partido había coordinado con el gobierno provincial de DKI Jakarta relacionado con normalización Kali ciliwung.

Dody dijo que el trabajo de normalización del río Ciliwung se reanudará en 2026.

«Hemos realizado la normalización del río Ciliwung muchas veces, por ejemplo, en 2026 desde el lado de PU, comenzará a funcionar, porque desde la ubicación de todo tipo de ubicación, el gobernador ha comenzado a terminar», dijo Ddy a los periodistas del Ayuntamiento de DKI Jakarta, el martes 2 de septiembre, 2025.

En la misma ocasión, Gobernador de DKI Jakarta Pramono anung Wibowo dijo que su partido había firmado cuatro determinación de ubicación (bloques) para la normalización del río Ciliwung.

Por lo tanto, la adquisición de tierras pronto se ejecutará en el futuro cercano para que se pueda hacer la normalización.



Gobernador de Yakarta, Pramono Anung (Central) en el Ayuntamiento de DKI Yakarta

«Hemos consultado con el Ministerio de Pan-RB (Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma de Burocracia) y también PUPR (obras públicas y viviendas públicas). Con suerte con lo que planeamos», dijo Pramono.

Anteriormente, Pramono había mencionado que el río Ciliwung contribuyó hasta un 40 por ciento como causa inundación en la ciudad capital.

Por lo tanto, Pramono dijo que la normalización de Ciliwung era la prioridad del gobierno provincial de Yakarta para el manejo de inundaciones a mediano plazo.

Este proyecto comenzó en la era del gobernador de DKI Joko Widodo. Pero la normalización ha retrocedido en los últimos años.

Uno de los principales obstáculos es el rechazo de los residentes que viven en las orillas del río y la no competencia del proceso de reubicación.

La normalización del río Ciliwung es un programa de cooperación entre el gobierno provincial de Yakarta (Pemprov) y el Ministerio de Obras Públicas (PU). (Hormiga)