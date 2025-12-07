¡El Ministro de Medio Ambiente califica de antinatural la tala de troncos en las inundaciones del norte de Sumatra y promete tomar medidas firmes contra la tala ilegal!

Tapanuli del NorteVIVA – Ministro de Medio Ambiente/Jefe de la Agencia de Control Ambiental (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq revelar los orígenes del huso madera quien fue arrastrado inundación Bandang en Regencia de Tapanuli del Norte. Los resultados de la inspección inicial mostraron que la madera era una combinación de árboles caídos naturalmente y la entrada no natural de material de madera en el cuerpo del río, lo que se cree que exacerbó el impacto de las inundaciones.

Así lo transmitió Hanif durante la verificación de campo en el distrito de Garoga, Regencia de Tapanuli del Norte, el sábado, como parte de la respuesta de emergencia a las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron la zona de la cuenca aguas arriba.

Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq

Esta visita tiene como objetivo garantizar que el manejo de emergencias se lleve a cabo rápidamente, mapear las causas ambientales y enfatizar el compromiso de KLH/BPLH de realizar un estudio ambiental integral antes de determinar los pasos de recuperación y la aplicación de la ley.

«Nos aseguramos de que el material de madera que llena el flujo del río no provenga de Batang Toru aguas arriba. Sin embargo, continuamos llevando a cabo el proceso de inspección en detalle», dijo el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, en un comunicado de prensa el domingo 7 de diciembre de 2025.

«Si más tarde se descubre que hay personas que deliberadamente tiran o dejan entrar materiales de madera en el caudal del río, aumentando así el riesgo de inundaciones, entonces emprenderemos inmediatamente acciones legales, incluidas sanciones penales», subrayó.

A partir de estos hallazgos iniciales, Hanif confirmó que serían estudiados más a fondo por un equipo de estudio ambiental en el que participarían expertos ambientales, académicos y el equipo de auditoría de KLH/BPLH para rastrear la fuente, los patrones de movimiento de materiales y las posibles violaciones del uso del espacio.

Sobre la base de verificaciones aéreas e inspecciones de campo durante los últimos dos días, KLH/BPLH agregó una empresa a la lista de suspensión temporal de actividades comerciales hasta que se complete la auditoría ambiental, por lo que actualmente un total de cuatro empresas están suspendiendo temporalmente sus operaciones.

Esta suspensión temporal es una medida preventiva para garantizar que las actividades comerciales no empeoren las condiciones hidrológicas y la seguridad de la comunidad en el área de la cuenca aguas arriba. El proceso de auditoría ambiental, las verificaciones de cumplimiento de permisos y la evaluación de la utilización del espacio se llevarán a cabo de manera estricta y transparente e involucrarán a expertos independientes.

Impacto de las inundaciones repentinas en el distrito de Garoga, en el norte de Tapanuli

«La gestión de este desastre debe partir de hechos sobre el terreno y de estudios medioambientales precisos; si alguien daña deliberadamente el funcionamiento de la cuenca aguas arriba, la ley tomará medidas firmes para la seguridad de la comunidad y la sostenibilidad medioambiental», afirmó el Ministro Hanif.