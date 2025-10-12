El Ministro de Mano de Obra pide que el impulso de la transición ecológica impulse la transformación del empleo

Jacarta – Ministro de Mano de Obra, Yassierli confirmar, transición ir a economía verde es un momento importante para hacerlo transformación empleo nacional.

Yassierli evaluó que la transición verde no es sólo una agenda ambiental, sino también una gran oportunidad para crear empleos decentes, fortalecer la competencia de la fuerza laboral y construir una economía inclusiva y sostenible.

«La transición verde sólo tendrá éxito si nuestra fuerza laboral está lista para adaptarse al cambio. Nos aseguramos de que cada trabajador tenga la oportunidad de mejorar sus habilidades y participar activamente en el sector de la economía verde», dijo Yassierli en su declaración del domingo 12 de octubre de 2025.

Ministro de Mano de Obra (Menaker) Yassierli Foto : ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

Además, Yassierli añadió que el éxito de la transición verde realmente depende de la preparación de los recursos humanos (RRHH).

Por esta razón, el Ministerio de Mano de Obra continúa acelerando la implementación de programas para aumentar la competencia de la fuerza laboral a través de la mejora y la reconversión de habilidades que se centra en el desarrollo de habilidades verdes.

Para fortalecer el ecosistema de formación verde, el Ministerio de Mano de Obra también está ampliando la colaboración con el mundo empresarial, las universidades y las organizaciones internacionales.

A través de esta colaboración, se espera que la formación verde pueda llegar a más regiones y acelerar la transformación de los Centros de Formación Laboral (BLK) en centros de formación que se adapten a las futuras necesidades industriales.

«La transformación de BLK es un paso estratégico para preparar a la fuerza laboral para enfrentar los cambios en la estructura económica. A través de la capacitación verde, queremos crear recursos humanos fuertes, competentes y competitivos en el desarrollo sostenible», afirmó Yassierli.

Además, enfatizó que la transición hacia una economía verde debe estar centrada en las personas, asegurando que cada trabajador esté protegido y que nadie quede atrás en este proceso de cambio.

«La transición verde no es sólo una agenda medioambiental, sino parte de una estrategia nacional para crear empleos de calidad, fortalecer la resiliencia económica y lograr un futuro más sostenible para Indonesia», afirmó.