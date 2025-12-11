El ministro de Maharashtra, Bhoyar, dice que se está llevando a cabo una investigación después de la incautación de drogas por valor de 192 millones de rupias.







Ministro de Estado del Interior de Maharashtra Pankaj Bhoyar el jueves dijo que se está llevando a cabo una investigación sobre los orígenes del tráfico de drogas descubierto en el distrito de Wardha hace unos días, informó la agencia de noticias PTI.

La Dirección de Inteligencia Fiscal, en un reciente avance, desmanteló una unidad de fabricación de mefedrona. El DRI también incautó 128 kg de la droga prohibida, valorada en 192 millones de rupias en Wardha.

«Tres personas, incluido el presunto autor intelectual, que también actuaba como financiero y químico, fueron arrestadas durante la operación realizada el domingo y el lunes», dijo un oficial a PTI.

Cuando se le preguntó acerca de la enorme cantidad de contrabando encontrada en Wardha, Maharashtra, el Ministro de Estado Dijo que las autoridades han sellado la unidad.

El ministro, hablando con los medios de comunicación, dijo además: «Se está llevando a cabo una investigación para rastrear las raíces de este tráfico de drogas».

Bhoyar también informó que ya se había reunido con la policía local y les había dado las indicaciones necesarias para actuar en el asunto.

El operativo del DRI se llevó a cabo los días 7 y 8 de diciembre. Junto con mefedronaTambién se incautaron 245 kg de precursores, materias primas y un equipo completo de procesamiento de drogas.

Los agentes del DRI actuaron basándose en información específica y llevaron a cabo una vigilancia discreta antes de atacar una zona remota en Karanja (Ghadge), a unos 60 kilómetros de Wardha.

Según los informes, la fábrica estaba escondida entre densos matorrales y operada desde una estructura modular temporal diseñada para evadir la detección.

Una declaración oficial decía además: “Los oficiales recuperaron una instalación de procesamiento de drogas completamente funcional, incluidos reactores improvisados ​​y recipientes utilizados para fabricar mefedrona”.

El comunicado también señala que tres sospechosos, incluido el autor intelectual, que también financió y supervisó químicamente la operación, fueron arrestados junto con dos asociados. Los tres participaron activamente en la red de fabricación y distribución de mefedrona y enfrentan cargos en virtud de la Ley NDPS de 1985.

Esta fue la quinta fábrica clandestina de drogas desmantelada por el DRI este año, señaló además el comunicado.

DRI incauta 11,88 kg de oro en Mumbai

A principios de noviembre, el Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI) También había desmantelado una red de contrabando y fundición de oro en Mumbai en el marco de la “Operación Bullion Blaze”. Los funcionarios del DRI, en una importante represión, confiscaron 11,88 kg de oro por valor de 15,05 millones de rupias y 8,72 kg de plata. En el marco de la operación ilegal de lingotes a gran escala, fueron arrestadas once personas, incluido el autor intelectual.

(Con aportes de PTI)





