El ministro de Maharashtra asegura a los agricultores afectados, la ayuda financiera antes de Diwali







El ministro de Agricultura de Maharashtra, Dattatray Bharne, dijo el miércoles lo intenso lluvia En septiembre, infligió un mayor daño que los aguaceros anteriores, y aseguró que los agricultores afectados recibirán ayuda financiera antes de Diwali.

Hablando con los periodistas aquí, Bharne también dijo que no había nada de malo en la demanda de declarar una «sequía húmeda», pero el primer ministro Devendra Fadnavis y sus diputados tomarán una llamada.

Las lluvias han causado estragos en los últimos días en la región de Marathwada, generalmente reseca, matando a ocho personas y dañando casas y cultivos.

Bharne dijo que el daño debido a la precipitación fue más en el distrito de la región.

«La lluvia en septiembre ha causado más pérdidas que en el período anterior. La pérdida en Marathwada está más en Nanded. Pero la encuesta de pérdidas de cultivos está en marcha en una base de guerra con la ayuda de los departamentos de ingresos y agricultura», dijo.

En particular, el ministro de Maharashtra, Gulabrao Patil, dijo el martes que el gobierno estatal debería declarar una «sequía húmeda» en el distrito de Jalgaon y partes de Marathwadque se vieron gravemente afectados por fuertes lluvias e inundaciones.

Bharne dijo: «No hay nada de malo en la demanda porque los agricultores están en problemas hoy. Pero el Ministro Principal y ambos Diputados CMS pensarán en ello, considerando los criterios del gobierno central para ello. Pero ahora, ayudar a los agricultores lo antes posible es nuestra prioridad».

La transferencia de financiero La asistencia a las cuentas de los agricultores ha comenzado, dijo el ministro.

«Para las áreas donde las pérdidas ocurrieron antes de julio y se completan las encuestas de pérdidas, el gobierno ha comenzado a dar ayuda a los agricultores directamente a sus cuentas bancarias. El estado ha comenzado a depositar la ayuda de los 2.215 millones de rupias (según lo anunciado por el gobierno)», dijo.

Pero el daño debido a las lluvias es más en el mes actual. Alrededor de 30 lakh de hectáreas de tierra se han visto afectadas debido a la lluvia este mes. La cantidad de ayuda por daños en septiembre será más que las pérdidas anteriores, dijo Bharne.

«Las encuestas de pérdida de cultivos se completará pronto, y la cantidad se depositará en las cuentas de los agricultores antes de Diwali», agregó.

Bharne también dijo que los bancos recibirán instrucciones para detener la recuperación de préstamos en las áreas afectadas por la lluvia daño.

«La recuperación del préstamo en las áreas en las que ocurrieron las pérdidas deberían detenerse por ahora. El gobierno iniciará los pasos y las instrucciones necesarias se darán a los bancos en cuestión», dijo.

