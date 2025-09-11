El ministro de la Unión, Piyush Goyal, dice: ‘Ai, y la innovación impulsará la historia de crecimiento’







Poner luz sobre la necesidad de AI El avance y el impulso hacia la tecnología mejorada en la India, el ministro de Comercio e Industria de la Unión, Piyush Goyal, dijo el miércoles que la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación serán las fuerzas impulsoras de la historia de crecimiento de la India.

El ministro de la Unión, Piyush Goyal, al dirigirse a la 58ª Ceremonia de Convocatoria del Instituto Indio de Comercio Exterior (IIFT) en Nueva Delhi, también felicitó a la clase graduada de 2025. Durante su discurso en el IIFT, Piyush Goyal, también instó a los estudiantes a aprovechar sus habilidades, agilidad y visión para liderar el país hacia Viksit Bharat 2047.

Ministro de la Unión Piyush Goyal subrayó el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la impulso de la historia de crecimiento de la India, señalando el potencial transformador de la IA, la robótica, el aprendizaje automático, la computación cuántica y la innovación en sectores clave como la fabricación, la agricultura, la atención médica y la educación.

Bed con el gran grupo de la India de 2.3 millones de graduados STEM cada año, Piyush Goyal dijo: «Estos avances pueden reducir la dependencia de la tecnología extranjera y empoderar a las industrias y servicios al tiempo que elevan a los que están en la parte inferior de la pirámide», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Al contar su experiencia de administrar un centro de desarrollo de habilidades en Mumbai con el CII, el NSDC, Kyndryl e IBM, el Ministro también mostró cómo los estudiantes de entornos modestos se adaptaron rápidamente a las tecnologías de las nuevas edades. También afirmó que otros avances y desarrollo en la ciberseguridad pueden reflejar la capacidad innata de la India para adoptar el conocimiento y la innovación.

Goyal enfatizó además que «la población juvenil de la India, con una edad promedio de 28,4 años, es su mayor fortaleza en el viaje de una economía de USD 4 billones a una por valor de USD 30-35 billones», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

El ministro de la Unión, Piyush Goyal, también dijo que «Primer Ministro Narendra Modi La visión de la autosuficiencia en la tecnología varía desde sistemas operativos hasta ciberseguridad y tecnología profunda hasta inteligencia artificial. Dijo que India debe asegurar la primacía en la tecnología a nivel mundial y enorgullecer a la nación ”, según IANS.

Destacando la visión económica del gobierno bajo el primer ministro Modi, el ministro dijo: «Está arraigado en la construcción de una nación desarrollada, un Viksit Bharat que asegura la prosperidad para cada niño nacido en el país».

Citando los fuertes fundamentos macroeconómicos de la India, la baja inflación y el estado como la gran economía de más rápido crecimiento, Goyal destacó el creciente interés global en India, con más de 2.500 empresas internacionales ya presentes en el país. Dijo que la oportunidad sin precedentes coloca el destino de la nación en las manos capaces de los jóvenes.

