El Ministro de la Unión, JP Nadda, recibe en Delhi al ex Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak







Como parte de la iniciativa «Know BJP», el presidente del partido y ministro de Salud y Bienestar Familiar de la Unión JP Nadda El jueves por la tarde se reunió con el ex primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Durante su reunión con el ex Primer Ministro británico, Nadda elogió la asociación entre India y el Reino Unido.

Nadda, al tiempo que elogió la visita de Rishi Sunak a la India, dijo: «Al darle la bienvenida a Sunak a la India, el mandato de Rishi Sunak como Primer Ministro infundió nueva calidez e impulso a las relaciones entre la India y el Reino Unido».

Además, JP Nadda también apreció el liderazgo de Rishi Sunak en el avance de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre la India y el Reino Unido.

Según informó la agencia de noticias ANI, JP Nadda compartió sus ideas sobre la fortaleza organizacional del BJP y su enfoque de gobernanza y compromiso político centrado en las personas.

Tuve el placer de recibir al ex Primer Ministro del Reino Unido. @RishiSunak en mi residencia en Nueva Delhi hoy bajo la iniciativa «Know BJP». Discutimos la profundización de las relaciones entre India y el Reino Unido y los esfuerzos de la India para aprovechar la tecnología para fortalecer la atención médica a nivel de base. Yo también… pic.twitter.com/QprSC8olDC – Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) 16 de octubre de 2025

Nadda destacó además el «Saber BJP` iniciativa como plataforma para mejorar el entendimiento internacional, fomentar el intercambio de ideas y fortalecer los vínculos con partidos políticos y líderes de todo el mundo.

El Ministro de la Unión y jefe del BJP enfatizó además cómo, bajo el liderazgo del Primer Ministro Narendra ModiLa tecnología está mejorando la prestación de atención médica a nivel local en la India a través de innovaciones en prevención, diagnóstico y tratamiento.

Al reunirse con el ex Primer Ministro del Reino Unido, JP Nadda también extendió sus más sinceros saludos de Diwali a Rishi Sunak y su familia.

JP Nadda estuvo además acompañado por Vijay Chauthaiwale, responsable del Departamento de Asuntos Exteriores del BJP.

Más temprano el martes, el Ministro de Salud de la Unión se reunió con el Presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, en la capital nacional como parte de la iniciativa del partido «Conozca al BJP» y mantuvo discusiones detalladas sobre la mejora de la cooperación en el sector de la salud.

Mientras publica en la plataforma de redes sociales X, JP Nadda compartió los aspectos más destacados de la reunión, afirmando que ambos líderes compartieron ideas sobre la ideología central, el marco organizacional y los programas clave centrados en las personas del BJP.

Nadda, en su cuenta X, escribió: «Hoy me reuní con el presidente Khurelsukh Ukhnaa de Mongolia en Nueva Delhi en el marco de la iniciativa ‘Know BJP’. Le informé sobre la ideología, la estructura organizativa y varias iniciativas centradas en las personas de nuestro partido que han dado forma al modelo de gobernanza de la India. Intercambiamos ideas valiosas para fortalecer las relaciones entre partidos. También tuvimos una discusión detallada sobre mejorar la cooperación en el sector sanitario. Esperamos profundizar nuestra asociación para el beneficio mutuo de ambas naciones», decía la publicación.

(Con aportes de la ANI)









Fuente