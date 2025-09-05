





Ministro de la Unión de Carbón y Minas G Kishan Reddy elogió las reformas en el impuesto sobre bienes y servicios (GST) y dijo que el impuesto sobre el carbón se ha reducido.

En declaraciones a los periodistas el jueves, Reddy dijo que el público se beneficiará de las «reformas revolucionarias».

Él dijo: «Había cuatro losas en GST, pero ahora se ha reducido a dos. Esto se ha hecho teniendo en cuenta la facilidad de vida y la facilidad de hacer negocios. La gente se beneficiará enormemente de las reformas revolucionarias, lo que también ha llevado a una reducción en el impuesto sobre el carbón».

El GST sobre carbón se ha elevado del 5 por ciento al 18 por ciento. Sin embargo, según el Ministerio de Finanzas, el carbón previamente atrajo un GST del 5 por ciento, junto con un Compensación Cese de Rs 400/Ton, antes de la racionalización de la tasa. El Consejo ha recomendado terminar con el cese de compensación.

Además, el Ministro de la Unión agregó que se espera que India se convierta en la tercera economía más grande en el futuro.

«Hoy, si hay alguna economía en rápido crecimiento en el mundo, es India. Estamos avanzando hacia un desarrollado India. India es un país con una posición económica estable, y en los próximos días, India se convertirá en la tercera economía más grande «, dijo.

El ministro de textiles de la Unión, Giriraj Singh, expresó su gratitud hacia el primer ministro Narendra Modi por eliminar el deber invertido en el sector y dar una desgravación fiscal a la clase media.

Le dijo a Ani: «En nombre de la textil Departamento y cualquier otro sector, agradezco al primer ministro Modi por renunciar a impuestos a Rs 50,000 millones de rupias para la clase media … PM Modi ha traído `Roti, Kapda y Makaan` (comida, ropa y refugio) bajo dos losas. Felicito a todos por esto por delante de Diwali y Durga Puja «.

El Consejo de GST había anunciado una corrección de la estructura de servicio invertido de larga data para el sector textil artificial al reducir la tasa de GST en fibra artificial del 18 por ciento al 5 % e hilo artificial del 12 % al 5 por ciento.

Mientras tanto, el líder de BJP V Muraleedharan calificó las reformas de GST «Onam regalo «para la gente de Kerala.

Muraleedharan dijo: «Las nuevas elas fiscales del GST, que fueron anunciadas por el ministro de finanzas ayer, es un gran regalo de ONAM para la gente de Kerala. Ha venido la víspera del mejor festival de los Keralitas. Va a beneficiar a los pobres, clase media y varias otras secciones de la sociedad. Cero GST será aplicable en el seguro de la salud».

Además, criticó al ministro de finanzas de Kerala, Kn Balagopal, por criticar la decisión.

«El Consejo de GST ha decidido mejorar el GST para grandes empresas. Los ingresos fiscales no se reducirán. No entiendo por qué el Kerala El Ministro de Finanzas no planteó ninguna objeción durante la reunión del Consejo de GST, pero después de la reunión, interactuó con los medios de comunicación de Malayali y dijo que crearía problemas para Kerala «, dijo.

La 56ª Reunión del Consejo de GST decidió racionalizar las tasas de GST a dos losas de 5 por ciento y 18 por ciento al fusionar las tasas del 12 % y el 28 %.

La FM de la Unión Nirmala Sitharaman anunció la decisión el 3 de septiembre, después de presidir la reunión del Consejo GST. Esto ha reducido las losas GST anteriores del 5 por ciento, que consistieron en bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos y artículos de cocina, equipos agrícolas, artesanías y pequeñas industrias, y también equipos médicos y kits de diagnóstico.

Mientras que la losa del 18 por ciento consiste en una tarifa estándar para la mayoría de los bienes y servicios, incluidos automóviles como automóviles pequeños y motocicletas (hasta 350cc), productos de consumo como artículos electrónicos, artículos para el hogar y algunos profesional servicios.

Además, hay una losa del 40 por ciento para productos de lujo y pecado, incluidos tabaco y masala pan, productos como cigarrillos, bidis y bebidas azucaradas aireadas, así como vehículos de lujo, motocicletas de alta gama por encima de 350cc, yates y helicópteros.

En particular, algunos servicios esenciales y artículos educativos están completamente exentos de GST, incluidos la salud individual, los flotadores familiares y el seguro de vida.

