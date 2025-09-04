El ministro de la Unión, Dharmendra Pradhan, elogia las nuevas reformas GST







Ministro de la Unión Dharmendra Pradhan elogió al primer ministro Narendra Modi Para las reformas de GST, diciendo que esto «acelerará el ritmo de la economía».

«Agradezco al Primer Ministro de que, bajo su guía, el Consejo GST ha implementado por unanimidad nuevas reformas GST. Expreso gratitud en nombre de la industria de la India, su clase media y el sector educativo, en particular. GST.

La 56ª Reunión del Consejo de GST decidió racionalizar las tasas de GST a dos losas de 5 por ciento y 18 por ciento al fusionar las tasas del 12 % y el 28 %.

El 5% de la losa consiste en bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos y artículos de cocina como mantequilla, ghee, queso, spreads lácteos, namkeens preenvasados, bhujia, mezclas y utensilios; Equipos agrícolas como sistemas de riego por goteo, rociadores, biopesticidas, micronutrientes, máquinas de preparación del suelo, herramientas de cosecha, tractores y neumáticos de tractores; Las artesanías y las pequeñas industrias, como las máquinas de coser y sus piezas, la salud y el bienestar, como equipos médicos y kits de diagnóstico.

Mientras que la losa del 18% consiste en una tarifa estándar para la mayoría de los bienes y servicios, incluidos automóviles como automóviles pequeños y motocicletas (hasta 350cc), bienes de consumo como artículos electrónicos, artículos para el hogar y algunos servicios profesionales, una tasa uniforme del 18% se aplica a todas las piezas de automóviles.

Además, también hay una losa del 40% para productos de lujo y pecado, incluidos tabaco y masala pan, productos como cigarrillos, bidis y bebidas azucaradas y en vehículos de lujo, motocicletas de alta gama por encima de 350cc, yates y helicópteros.

En particular, algunos servicios esenciales y artículos educativos están completamente exentos de GST, incluidos la salud individual, los flotadores familiares y el seguro de vida.

Además, GST no es aplicable a las primas de seguros de salud y vida, así como a los servicios de educación y atención médica, como ciertos servicios relacionados con la educación y la atención médica, que también son GST-eximir.

