El ministro de la Unión, Chirag Paswan, dice: «Se están llevando a cabo discusiones sobre el reparto de escaños en la NDA»







A pocas semanas de las elecciones a la asamblea de Bihar, el jefe del Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) y ministro de la Unión, Chirag Paswan, dijo que se están llevando a cabo discusiones sobre la fórmula de reparto de escaños dentro de la Alianza Democrática Nacional (NDA).

Mientras hablaba con los medios, Ministro de la Unión, Chirag Paswan dijo a los periodistas: «Las discusiones continúan. Yo también tengo otras responsabilidades. Mientras sea ministro, también tengo la responsabilidad del ministerio. Voy a por eso ahora mismo», según citó la agencia de noticias ANI.

Además, LJP (RV) convocó una reunión de emergencia del partido en su oficina de Patna el jueves para discutir las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar y cuestiones organizativas.

Por otro lado, en medio de especulaciones sobre el reparto de escaños entre los partidos del Acuerdo de confidencialidad En Bihar, el diputado del LJP (RV), Arun Bharti, dijo que la estrategia electoral del partido se decidirá en una reunión en Patna el jueves.

En declaraciones a los medios de comunicación el miércoles, Arun Bharti enfatizó la importancia de la reunión antes de las elecciones a la Asamblea de Bihar.

Afirmó que «en cuanto a las elecciones, cuáles serán las políticas de nuestro partido, qué estrategias se adoptarán, el partido ha convocado una reunión importante sobre esto… Se les informará sobre cualquier decisión que se tome… La reunión de mañana es crucial para nosotros», según ANI.

La Alianza Democrática Nacional, encabezada por el BJP y el JD(U), se enfrentará al Mahagathbandhanliderado por Tejashwi Yadav del RJD.

Además, RJD también está acompañado por el Congreso, el CPI (ML) liderado por Deepankar Bhattacharya, el CPI, el CPM y el Partido Vikasheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani.

Además, el nuevo participante, Jan Suraaj de Prashant Kishor, también ha reclamado los 243 escaños del estado.

Además, la Comisión Electoral anunció a principios de esta semana el calendario de las elecciones a la Asamblea de Bihar de 2025. Los 243 escaños de la asamblea del estado acudirán a las urnas en dos fases, el 6 y el 11 de noviembre, y el recuento de votos está previsto para el 14 de noviembre.

En las elecciones a la Asamblea de 2015, el Rashtriya Janata Dal (RJD) obtuvo 80 escaños con un 18,8 por ciento de los votos, mientras que su aliado el Congreso obtuvo 27 escaños con un 6,8 por ciento. El Janata Dal (Unidos), que entonces formaba parte de Mahagathbandhan (Gran Alianza), obtuvo 71 escaños con un 17,3 por ciento de votos.

Sin embargo, el BJP obtuvo 53 escaños con el mayor porcentaje de votos, un 25 por ciento, y otros partidos obtuvieron 8 escaños con un 22,5 por ciento combinado, y Nitish Kumar tomó juramento como Ministro Principal.

(Con aportes de la ANI)





Fuente