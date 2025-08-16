El Ministro de la Religión abre la voz sobre el KPK que se aleja del caso de la cuota del Hajj

Yakarta, Viva – Ministro de religión (Menag) Nasaruddin Umar Abra la voz sobre la búsqueda de la Oficina de la Dirección General de Hajj y Umrah (Ditjen Phu) por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Nasaruddin Umar dijo que su partido había entregado completamente el proceso de investigación a la agencia interreligiosa.

«Lo enviamos al KPK», dijo el Ministro de Religión en Yakarta, el sábado.

La cuestión de que se le haga sobre la limpieza de prácticas sucias en el ministerio que dirigió, Nasaruddin dijo que intentaría lo más posible.



Ministro de Religión Nasaruddin Umar.

«Dios desee, si Dios quiere (limpiando)», dijo.

La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) confiscó documentos y evidencia electrónica después de buscar en la Dirección General de Hajj y Umrah (Dirección General de PHU) del Ministerio de Religión relacionado con el caso Haji soñando.

«El equipo aseguró evidencia en forma de documentos y evidencia electrónica», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto.

Budi dijo que el KPK apreciaba y agradeció a las fiestas Ministerio de Religión que durante el proceso de búsqueda también ayudó y fue cooperativo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones. En la misma fecha, el KPK evitó que tres personas viajaran al extranjero, y una de ellas fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)