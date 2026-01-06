El Ministro de Juventud y Deportes, Erick, se centra en la industria del deporte como generadora de empleo

Bandung, VIVA – Ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia Erick Thohir comenzando a cambiar el paradigma del desarrollo deportivo nacional. Ya no se habla sólo de logros y medallas, Ministerio de Juventud y Deportes ahora dirigiendo industria del deporte y el turismo deportivo como fuente de nuevo crecimiento económico y creador empleo.

Erick enfatizó esta dirección política cuando asistió al lanzamiento oficial del equipo y la camiseta Satria Muda Pertamina Bandung para la temporada 2026 en GOR C Tra Arena, Bandung, Java Occidental, el lunes 5 de enero de 2026. Se dice que la presencia de Erick está en línea con la formación de un Adjunto de Turismo Deportivo y Relaciones Internacionales dentro del Ministerio de Juventud y Deportes.

Según Erick, el nuevo diputado se formó para fortalecer el ecosistema deportivo nacional para tener un impacto económico más amplio. La industria del deporte ya no se posiciona como un sector de apoyo, sino que forma parte de una estrategia de desarrollo económico nacional.

«Mi presencia aquí está de acuerdo con la dirección política del Ministerio de Juventud y Deportes, que actualmente cuenta con un Adjunto de Turismo Deportivo y Relaciones Internacionales», dijo Erick en un comunicado citado por el Ministerio de Juventud y Deportes.

Explicó que la idea de hacer de la industria del deporte y del turismo deportivo un nuevo centro de crecimiento económico había sido acordada mutuamente entre los ministerios. Este acuerdo se alcanzó en la Cumbre del Deporte de Indonesia que se celebró anteriormente.

Erick dijo que el apoyo provino de varios ministerios estratégicos, desde el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Interior hasta el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria. La colaboración intersectorial se considera la clave para que la industria del deporte sea capaz de crear valor económico sostenible.

«Ayer, cuando celebré la Cumbre del Deporte de Indonesia, esperaba que todos los funcionarios de la industria del deporte y del turismo deportivo pudieran convertirse en el centro de un nuevo crecimiento económico», dijo Erick.

Añadió que este acuerdo allana el camino para que los deportes se conecten directamente con los sectores de la industria creativa, el turismo y la manufactura. El impacto no es sólo en el aumento de los eventos deportivos, sino también en el empleo.

«Y gracias a Dios, ayer vinieron el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Básica, el Ministro Abdul Mu’ti. Acordamos que la industria del deporte podría ser una parte central de la nueva economía, incluido el turismo deportivo», añadió.

En esa ocasión, Erick también destacó el potencial de la ciudad de Bandung, que se consideraba digna de desarrollarse como ciudad. turismo deportivo. Vio un fuerte compromiso del gobierno regional para incentivar este sector.